Cvirus.- Els centres de majors de València recuperen activitats i jocs de taula

El retorn al nivell d'alerta 1 decretat per la Conselleria de Sanitat, a causa del gradual descens de contagis, ha permès a la Regidoria d'Envelliment Actiu reprendre la majoria de serveis que es prestaven complint amb les prescripcions vigents.

Així, els majors ja podran accedir als bars i cafeteries, així com realitzar activitats lúdiques o de joc, al mateix temps que s'augmenten els aforaments al 50%.

Es tracta d'un nou pas per a "aconseguir la nova normalitat" en aquests centres d'activitats per a persones majors, destaca en un comunicat la regidora Pilar Bernabé.

En concret, les noves mesures suposen recuperar les activitats que es presten als centres de majors amb una limitació d'aforament del 75% i els jocs de taula sota unes condicions específiques per a evitar els contagis.

Com a requisits, els usuaris hauran de guardar una distància mínima entre les cadires de diferents taules de dos metres, mentre cada taula només podrà reunir a un màxim de sis persones.

El material per a les activitats haurà de ser aportat pels usuaris i, en cas de no ser possible, s'adaptarà l'activitat de manera que s'evite l'ús de material compartit i col·lectiu.

Paral·lelament, es mantindran els serveis de biblioteca, préstecs de llibres, sales de lectura, o jocs de taula, aplicant les mesures d'higiene, neteja i desinfecció adequades. També es potenciarà l'ús de les tecnologies digitals.

I es permetrà l'obertura de servei de menjador seguint les mesures disposades per a la població general, igual que es podrà desenvolupar servei de menjar per emportar.