Verónica 'frena' a Enrique en 'First dates': "No te beso que este programa lo ven mi padre y mi jefa"

"Mi nombre es Enrique, pero en mi pueblo me conocían por mi coche, un Opel Tigra, y me quedé con el 'Tigra'. Menos mal que no tenía un Corsa...", explicó el sevillano en su presentación en First dates este martes.

El barbero fue recibido por Lidia Torrent a las puertas del restaurante de Cuatro, a la que comentó que había acudido buscando "una chica que me entre por los ojos, que sea amable y nada borde".

Su cita fue Verónica, y nada más verla entrar, Enrique le comentó a Matías Roure, el barman de First dates: "Que guapa, ¿no?". Ambos no ocultaron que el programa había acertado de pleno en la elección de comensales.

Verónica y Enrique, en ‘First dates’. MEDIASET

Los jóvenes pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco más. Tras charlar entre plato y plato, los dos se dirigieron al fotomatón para inmortalizar su paso por el restaurante más famoso de la televisión.

Dentro, Enrique abrió una de las bolas en la que decía que le diera a su pareja 'un beso de película'. Al escucharle, Verónica le dijo que no "que me ven mi padre y mi jefa", pero aceptó a darle uno en la mejilla.

El sevillano tiró de picaresca y cuando se acercaron, le 'robó' un pico, para sorpresa de la algecireña, que lejos de tomárselo a mal, le dio un abrazo al barbero 'perdonándole': "El piquito me lo llevo", admitió Enrique.

Al final, 'Tigra' sí que quiso tener una segunda cita, aunque quiso darle emoción a su respuesta: "No dejaría escapar a una mujer como ella". Verónica, por su parte, también quiso volver a quedar con el sevillano: "Vamos viendo, poquito a poco", afirmó.