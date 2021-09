Concha Velasco: "Lo único que siento es no hacer La Habitación de María más"

Concha Velasco ha interpretado, ayer y hoy, La Habitación de María en plenas Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo, y ha elegido Logroño para despedirse del teatro por ser una ciudad que le "encanta, preciosa", en la que tiene familia y que le ha ofrecido éxitos.

Acompañada de su hijo Manuel, Concha Velasco ha contado: "Yo no me retiro de la profesión, mis hijos lo que no quieren es que haga teatro, porque tengo dificultades para andar y quieren que descanse del teatro". "Ellos lo que no quieren es que sufra más en el teatro", ha añadido.

"La Habitación de María es que es una función tan bonita, escrita especialmente para mi", ha suspirado emocionada.

Concha Velasco se ha despedido de los escenarios en el Día de San Mateo y con un público que se ha desecho en aplausos y que, al finalizar la obra, se ha levantado para alagar a la actriz, que les miraba emocionada y alababa la obra.

Momentos antes de la ovación, Concha Velasco clamaba con los brazos al aire: "Estoy lista", frase final de la obra. "Estoy lista", y se han apagado las luces mientras el público gritaba: "Bravo".

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha subido al escenario con un ramo de flores y el regalo de un cuadro del artista local Navaridas 'La rosa de Santiago', que ha entregado personalmente a Concha Velasco.