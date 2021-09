Chelo García Cortés, emocionada tras la confesión de Sofía Cristo: "Se me ha partido el alma"

Mientras Sofía Cristo continúa su concurso dentro de la casa de Secret Story, lejos de Guadalix siguen llegando reacciones a su dura confesión. La hija de Barbara Rey y Ángel Cristo reveló que había sufrido abusos sexuales cuando solo tenía 5 años, algo que no conocía nadie de su entorno. Tampoco Chelo García Cortés.

La colaboradora de Sálvame, muy amiga de la familia, se encuentra ahora de vacaciones, pero se ha parado frente a las cámaras de los periodistas para dar su opinión sobre esta triste historia.

"No me lo esperaba", ha comentado muy impactada: "No hace falta ser madre para saber lo que puede doler esto". "Lógicamente, yo tampoco sabía nada del tema; es algo que no me esperaba y a Bárbara se le ha partido el alma y a mí también. He hablado con ella y tiene todo mi cariño y mi apoyo".

También Sofía, a quien ha definido como una hija que tiene sin haber parido, puede contar su con su apoyo. "La quiero y la admiro porque ha superado todas las etapas de su vida", ha declarado.

Ha recalcado que la DJ ha sido "muy valiente" por denunciar este oscuro episodio y ha reconocido que "ahora se entienden cosas de su personalidad": "Yo creo que la personalidad de cada uno se refleja por su infancia, sus vivencias...".

Tampoco ha querido teorizar sobre quien es el posible agresor. Prefiere dejar esa información para una conversación privada entre madre e hija. "Yo no voy a hacer cábalas porque me parece algo muy grave y no puedes apuntar a nadie porque no sé quién ha sido, pero esto es lo más terrible que le puede pasar a una criatura. Yo no puedo entender tanta maldad ni tanta crueldad y espero que las personas que sufren este tipo de violencia puedan denunciarlo", ha concluido.