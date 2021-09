Armengol avanza que "el Govern seguirá con la política fiscal coherente y progresiva en los Presupuestos de CAIB 2022"

Según ha informado la presidenta Armengol en la sesión plenaria de este martes, "el Govern se compromete a seguir con la misma política fiscal coherente y progresiva de los últimos seis años para los próximos presupuestos de la CAIB".

"Este Govern ha optado siempre por garantizar lo público, y esto se hace con una lucha constante delante del Gobierno de España para mejorar la financiación que llega a Baleares, también con la apuesta por defender los fondos europeos, de los que se tienen garantizados al menos 1.500 millones de euros, y tantas otras costas, esta es una parte", ha explicado.

"La otra parte", ha añadido, "responde a la pequeña capacidad impositiva que tiene Baleares, con un Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y una política fiscal progresiva, habiendo modificado al alza la presión para las rentas de más de 70.000 euros, el patrimonio para los de más de 700.000 euros y a los que más herendan a partir de 700.00 euros y se pusieron también deducciones para todas las clases medias y trabajadores".

GUASP: "QUEREMOS UN MODELO DE FINANCIACIÓN MÁS JUSTO"

Así ha respondido la presidenta a la coordinadora autonómica de Cs Baleares y portavoz del grupo parlamentario, Patricia Guasp, quien ha exigido el compromiso del Govern de "presentar unos presupuestos para 2022 sin subida de impuestos tras someter a la comunidad y al sector público instrumental a una auditoría integral, de eficiencia, no solo funcional y operacional" ya que, ha advertido, "Baleares recibirá 209 millones de euros menos por culpa del modelo de financiación autonómico actual que es injusto e insolidario".

"Queremos un modelo más transparente, más justo y equitativo que corrija las deficiencias de Baleares que ni el PP ni el PSOE han querido reformular", ha expuesto Guasp y ha recordado que "las familias, las pymes y los autónomos de las Islas merecen un respiro fiscal" y "la pandemia no puede ser excusa de una gestión irresponsable y un gasto público desbocado".

Para ello, "hay que conseguir una gestión eficiente de los recursos públicos detectando políticas ineficientes, eliminando duplicidades y gastos innecesarios" también "aligerar la maraña de empresas, fundaciones y agencias del sector" así como "reorientar el gasto y optimizar los recursos".

ARMENGOL PIDE A CS "EVOLUCIONAR" EN POLÍTICA FISCAL

"Les pido que evolucionen un poco a los partidos liberales y a los partidos de derechas. Miren lo qué hacen los países del G7 y la apuesta de Biden de decir no, no, es que la política fiscal es absolutamente fundamental para garantizar lo que es necesario", ha dicho asimismo la presidenta Armengol.

La dirigente balear le ha recordado a Guasp que "en la pandemia han coincidido en la necesidad de poner médicos y enfermeras, poner vacunas, tener profesores, tener una renta social garantizada, entre otras cosas. Y, todo esto vale recursos y se ha de sacar de un buen financiamiento europeo y estatal y de una financiación más justa".

GUASP, SOBRE LA RESPUESTA DE ARMENGOL: "NO SE COMPROMETE A NO SUBIR IMPUESTOS"

Tras la pregunta de control, Guasp ha valorado ante los medios de la respuesta de Armengol y ha lamentado que "no ha contestado a los ciudadanos" ya que "no se ha comprometido a no subir impuestos en los Presupuestos para 2022".

En esta misma línea, Guasp ha lamentado que la dirigente balear tampoco se ha comprometido a "someter a la CAIB a una auditoría tal y como le indicó el mandato parlamentario hace un año tras el último Debate de Política General".