María Castro desvela el inesperado pasado de su marido: ''Cruzó el charco con David Bisbal''

María Castro reúne un elevado número de seguidores en Instagram no solo por sus dotes como actriz, sino también por la sinceridad que muestra a la hora de hablar de temas relacionados con su vida personal. Por ello, no es de extrañar que su última confesión familiar haya generado un gran revuelo en la red social.

En concreto, se trata de la descripción que ha compartido de su marido, el actor y coreógrafo José Manuel Villalba, en su feed. "Era un integrante más de Upa Dance… Sí, sí, el del pelo rojo", ha avanzado la intérprete de 39 años.

La artista habló recientemente del pasado de su marido a través de sus stories en Instagram, lo que sorprendió a sus miles de seguidores, que se quedaron con ganas de saber más información. Por este motivo, la también "bloguera" (así se define en su biografía) ha desvelado que Villallva "fue el coreógrafo del bailado por todos Lore, Lore, Macu".

Pero eso no es todo, ya que Castro ha revelado que el padre de las pequeñas Olivia y Maia también trabajó en la primera edición de Operación Triunfo: "Seguro que le habéis visto en muchos musicales de Gran Vía".

La actriz lo ha contado en una publicación donde aparece posando en el parque de atracciones de Madrid con el bailarín, y en la que ha confesado que este "cruzó el charco con Bisbal". "Hay muchas cosas más de su pasado artístico. A ver si le robo algún vídeo más y os lo enseño", ha apuntado.

Después de esta confesión, Castro ha compartido unas cariñosas palabras sobre el artista: "Pero para mí, y mira que le admiraba, lo mejor no es su pasado… es su presente/futuro. El 'disfruta', cada vez que me voy de gira. El 'tranquila, que no hay 'teta' para Olivia pero ya nos inventaremos algo'. El 'tú aprovecha y duerme'".

"El sentir que somos un equipo, más que nunca y el saber que con él la vida es más divertida y más fácil… más todo. Te quiero. Os quiero", ha zanjado la actriz, que ha recibido más de 43.000 'me gusta' y comentarios como "equipazo admirable", "qué bonita pareja" o "gracias por compartir siempre tanta alegría".