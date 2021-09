Losada ve acuerdo de De la Torre y Cassá "puro humo" y deja claro que el pacto de PP y Cs es "intocable"

Así, Losada ha señalado que el acuerdo rubricado este martes por De la Torre y Cassá es "puro humo, en primer lugar, porque el concejal tránsfuga ha demostrado en este periodo que no le mueve ni el trabajo ni el interés general de Málaga", ha explicado tras ser cuestionada por los periodistas, añadiendo, en segundo lugar, que "su firma -de Cassá- no vale nada".

Losada ha incidido en que "si su firma fuera valiosa, realmente habría dejado de ser concejal tal y como se comprometió firmando una carta ética". A juicio de la concejala naranja, "está claro que lo que firma no tiene ninguna validez".

Cuestionada, en concreto, por las palabras de Cassá de no entrar en el equipo de gobierno para no desestabilizar al equipo de gobierno, Losada ha dicho que "sus motivaciones no voy a entrar a valorarlas. Si hubiera querido entrar hubiera entrado al principio, cuando se firmó el acuerdo y allí dejó muestras de que no iba a entrar".

"No voy a entrar en las motivaciones ni declaraciones del concejal tránsfuga porque no las considero, además, serias y rigurosas", ha apostillado, dejando claro que no va a informar a Cassá sobre sus áreas tal y como se han comprometido en el documento rubricado.

No obstante, ha precisado que da información "a todos los concejales que me lo solicitan de cualquier cuestión que necesiten de mis áreas". "Si el señor Cassá me solicita información sobre algún tema de mis áreas se la daré igual que se la doy al PSOE o Adelante. Estoy gestionando dos áreas y un distrito y cualquier concejal tiene derecho a que se le facilite información", ha detallado.

PACTO PP Y CS "INTOCABLE"

Por otro lado, Losada ha recordado que "Cs da estabilidad con un acuerdo de gobierno que hemos demostrado que es serio, riguroso y comprometido en virtud de las áreas que gestionamos, que son Cultura, Deporte y el Distrito de Teatinos".

"Ese acuerdo de gobierno es intocable y lo sabe el PP y el alcalde. Ellos saben que jamás vamos a cogobernar con un tránsfuga, nuestro sentido de la ética y cómo entendemos la política nos lo impide", ha afirmado, al tiempo que ha dejado claro que "en ese momento si un tránsfuga entrara en el equipo de gobierno abandonaríamos inmediatamente".

Por lo tanto, ha reiterado, "no nos vamos a distraer más de lo necesario valorando acuerdos de terceros, que, además, creo que son puro humo".

Por último, ha dejado claro que el acuerdo de PP y Cs es "completamente independiente al acuerdo que quiera mantener el alcalde con un tercero". "No vamos a mantener un acuerdo a tres bandas, yo tengo un compromiso con el PP para cogobernar Málaga. Si el alcalde ha llegado con un tercero, él tendrá que llegar al acuerdo que tenga que llegar, desde luego a mí no me compete", ha concluido.