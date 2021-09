Sergio, en 'First dates': "El Real Madrid no me va a fallar nunca y una chica, puede"

Hay temas que es mejor no abordarlos en una primera cita, ya que pueden llegar a espantar a la otra persona. Y eso fue lo que paso este lunes en la velada entre Chiara y Sergio en First dates.

Tras conocerse en la barra del local de Cuatro, los jóvenes pasaron a la mesa para cenar y saber un poco más el uno del otro, pero Chiara realizó una pregunta que hizo que fracasara por completo la cita.

"¿Te gusta el fútbol?", quiso saber la joven. Sergio le contestó que le gustaba mucho y ella solo pudo responder mientras se llevaba las manos a la cara: "¡Qué asco! Fútbol no, por favor. Me parece un deporte tan inútil".

El joven afirmó que "soy muy futbolero, la verdad, tanto verlo como jugarlo y los partidos del Real Madrid no me los suelo perder. El Madrid no me va a fallar nunca y siempre ha estado ahí, pero una chica me puede fallar, se puede ir y puede venir otra, pero mi equipo siempre va a estar ahí".

Sergio y Chiara, en ‘First dates’. MEDIASET

Y añadió que "si mi novia me dice quedemos, tendría que ser después del partido. O eso o las dos cosas a la vez", afirmación que desconcertó a Chiara: "¿Cómo? ¿Cena y fútbol juntas? Te pasarías toda la noche viendo la tele".

Sergio, sorprendido, comentó que "es que odias el fútbol, no es que no te guste, es que no puedes con él", a lo que su pareja de la noche le respondió que "prefiero estar sola que mal acompañada".

Chiara, en ‘First dates’. MEDIASET

Pero la velada acabó peor de lo que parecía. Aunque Sergio sí que quiso una segunda cita, la italiana no coincidió con él: "Lo siento, pero soy muy exigente y físicamente no eres mi prototipo. Eres buena gente".

El joven, sorprendido y ofendido a partes iguales, le contestó: "¿Eso no es suficiente para ti y el físico es lo más importante? Se ve que eres muy superficial". Chiara le respondió enfada: "Ese comentario sobraba".

"Es que soy muy transparente y digo lo que pienso. Te has picado", afirmó Sergio mientras ambos se miraban visiblemente molestos uno con el otro: "Si no te gusta el físico es que eres un hipócrita", concluyó la cita la italiana.