Fiscalia demana 24 anys de presó a un acusat de matar la seua parella d'una punyalada en el cor a Calp

El ministeri públic sosté que l'acusat, de 63 anys, és autor d'un delicte d'assassinat amb agreujant de parentiu i reclama una indemnització de 80.000 euros per a la filla de la víctima. El juí amb jurat ha arrancat aquest dilluns a l'Audiència Provincial d'Alacant.

La Generalitat, que exerceix l'acció popular, també demana 24 anys de presó mentre que la filla de la víctima reclama 25 anys en considerar que concorre l'agreujant de crim per raó de gènere, assegura que la mare patia maltractaments, i eleva la indemnització a 200.000 euros.

El fiscal sosté que l'acusat va clavar un ganivet de cuina a la víctima a la zona anterior del tòrax amb "intenció d'acabar amb la seua vida", en un moment en què la dona estava distreta i "sense possibilitat de defendre's".

Per a Fiscalia, els fets estan provats i el que l'acusat s'autolesionara després de cometre el crim, mostra que no es tracta d'una acusació capritxosa". El ministeri públic no descarta incorporar a les seues conclusions finals l'agreujant de gènere si s'acredita en el juí.

La defensa, per la seua banda, sol·licita l'absolució en entendre que falten testimoniatges i proves que determinen l'autoria dels fets i nega que hi haguera maltractaments atés que ningú l'entorn "sabia gens" i assegura a més que mare i filla, que havia anat a Calp a buscar diners, portaven cinc anys sense parlar-se i la seua relació era "tòxica".