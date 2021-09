La Diputación recaba sugerencias del sector para que la nueva sede del Escalante responsa a sus "necesidades"

De este modo, tras la vuelta de las vacaciones del verano, desde la corporación provincial se han dirigido a las asociaciones para "saber sus necesidades", según ha informado la diputada del área de Teatros, Glòria Tello.

"La intención es, en cuanto recibamos todas estas sugerencias, realizar un documento con todas ellas y trasladarlo a Patrimonio, que son lo que tienen que hacer las bases para licitar el proyecto. Ahora estamos en ese punto", ha manifestado Tello a preguntas de los medios durante la presentación de la nueva temporada del Escalante.

Cabe recordar que la decisión de construir un nuevo edificio se tomó tras escuchar a una decena de asociaciones y constatar que la mayoría prefería la opción de disponer de una sede más moderna.

El plazo de ejecución previsto es de 46 meses, "unos cuatro años más o menos", por lo que se hará realidad la legislatura que viene, ha apuntado la diputada.

Mientras, ha señalado, el Escalante también podrá contar con otra infraestructura, la Nave 3 del Parque Central, un espacio que gestiona la propia Tello en su condición de concejala del Ayuntamiento de València y que ya está rehabilitado, con un retraso respecto a los plazos previstos por la pandemia.

"Ahora ya está hecho y lo que nos faltaba era climatizarlo porque la climatización de todas las naves de ese parque estaba centralizada en una nave que va un poco más retrasada. Llegamos al acuerdo de hacer una climatización especifica a nuestra nave de cultura, que será reversible para cuando esté lista la centralizada dentro de un tiempo", ha detallado.

Tello ha agregado que "los informes de los técnicos del Ayuntamiento apuntan que hacia finales de año ya estará esa climatización finalizada" y la Nave 3 "estará para todo lo que el Escalante necesite, aunque es una nave con unas dimensiones no muy grandes, así que no todo podrá ser allí". Además, existe un compromiso previo con algunas asociaciones de los barrios colindantes para que también sea un espacio que puedan usar.

A Tello se le planteado si considera un "fracaso" que el Escalante no tenga una sede fija. Al respecto, ha aseverado: "Yo llegué en 2019 y me asignaron esta competencia y desde el primer día tuve muy claro que de todas las competencias que me habían asignado en la Diputación esta era la que tenia prioridad, era lo más importante y necesario".

"NO SE HA PARADO NI UN MOMENTO DE TRABAJAR"

Igualmente, ha subrayado que "en el área de patrimonio, que es la otra pata que necesitamos para hacer esto, el diputado tiene toda la disposición posible y no se ha parado ni un momento de trabajar".

"Creo que más rápido no se habría podido ir y estoy tranquila en el sentido de que esto también depende del otro diputado y de presidencia y estamos los tres en la misma línea, creemos que esto es lo mas importante que la Diputación tiene que hacer esta temporada y no tengo miedo de que no se va a realizar", ha afirmado.

"Lo máximo que podemos hacer, -ha proseguido- además de hacer esa conexión entre el sector y los arquitectos, es no para de programar. No voy a decir que no tiene importancia no tener teatro propio, pero también hemos de ser conscientes que la mayor importancia es la estabilidad y la continuidad del proyecto en futuras legislaturas en las que no sabemos quién estará. Para mí, tener teatro es importante, pero sobre todo es importante garantizar que en futuras legislaturas venga quien venga continúe el proyecto".