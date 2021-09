Recrean en 'Espejo público' una erupción volcánica en directo y llenan el plató de vinagre y bicarbonato

Todas las miradas están pendientes de Canarias, la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma tiene en jaque a toda la isla y ha provocado que más de 5.000 personas hayan tenido que ser desalojadas dejando atrás sus viviendas sin saber si la lava las alcanzará. El avance del magma están dejando imágenes inéditas poniendo el broche de oro después de dos años de pandemia lleno de imágenes históricas.

Este lunes, el programa de Espejo público ha invitado a un divulgador científico para que explicará a los espectadores cómo se produce una erupción volcánica. Para ello el equipo del magazine matutino ha recreado con papel de aluminio un prototipo a escala reducida del volcán en erupción en Canarias. Además, el programa ha preparado siete botellas de plástico llenas de vinagre, elemento clave para recrear una reacción química, representando las siete grietas volcánicas que se han formado en La Palma.

Miguel Ángel Sabadell ha explicado en directo que mezclando vinagre y bicarbonato se crea una reacción química similar al efecto de la Coca-Cola con unos Mentos, se forma una espuma efervescente que asciende de forma más lenta. El experto ha preparado el vinagre, que representa el magma, y un poco de bicarbonato en pequeñas bolsitas de papel para que la reacción no sea tan intensa.

El invitado ha explicado que si se deja la botella abierta se produce una erupción lenta, similar al efecto que se está creando en el volcán de Cumbre Vieja, por el contrario, si existe algo que obstaculice la salida de la lava se puede producir una erupción explosiva. Para recrear este efecto el experto ha tapado una de las botellas con la mezcla y al remover el tapón ha salido por los aires bañando toda la mesa de vinagre y bicarbonato.

¿Creí que iban a hablar de esfuerzos material fluido y esfuerzos de empuje temperaturas? Nada un volcán con una botellita y ahí el nivel Pum Vinagre para todos pic.twitter.com/mApMkd7bXi — Armando (@Armando35108) September 20, 2021

"Yo no creía que iba a llegar tan lejos", ha comentado Sabadell entre risas mientras intentaba limpiarse los restos de vinagre que han quedado en su camisa. Al parecer, el alcance del bombeo ha sido tan amplio que ha alcanzado a los colaboradores que estaban situados al otro lado del plató. La presentadora Susanna Griso se ha burlado del resultado del experimento y ha pedido que no lo vuelvan a repetirlo. "Que lo repita no, pero un par de fregonas sí les vas a dar porque está todo esto...", ha bromeado un colaborador.