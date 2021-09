El metro i els autobusos seran gratis aquest dimecres a València amb motiu del Dia sense Cotxes

El transport públic serà gratuït a València durant tota la jornada d'aquest dimecres, 22 de maig, amb motiu del Dia Europeu sense Cotxes, una iniciativa que s'emmarca en la Setmana de la Mobilitat i que pretén fomentar les maneres de desplaçament sostenibles enfront del vehicle privat motoritzat. Així, tant els autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) com els interurbans de MetroBus seran d'accés lliure durant tot el dia, igual que els combois de Metrovalencia, que depenen de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Els mitjans de transport públic col·lectiu han sigut un dels àmbits més colpejats per les restriccions associades al combat de la pandèmia. De fet, encara que en els últims mesos han recuperat viatgers, encara no s'acosten als nivells de 2019, l'any previ a la Covid-19. En aquest sentit, els diferents operadors, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat, subratllen la importància de recuperar aquestes maneres sostenibles per a fer front al canvi climàtic en un context en el qual, a més, les polítiques de conversió en zona de vianants que es duen a terme a València fan cada vegada més complicat moure's amb cotxe, sobretot en el centre de la ciutat, que la zona que major oferta de transport públic concentra.

El Dia sense Cotxe posarà fi a la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre i que enguany té com a lema ‘Mobilitat sostenible, saludable i segura’. Durant aquests últims dies s'han celebrat una sèrie d'esdeveniments relacionats amb el foment de la mobilitat sostenible, tant educatius com lúdics i culturals.

L'epicentre de la Setmana de la Mobilitat està sent la plaça de l'Ajuntament de València, que ha acollit durant aquest passat cap de setmana la Fira de la Mobilitat i que s'ha convertit, després de la seua conversió en zona de vianants, en un de les icones de les transformacions en l'àmbit de la mobilitat. El Consistori ha desenvolupat activitats per als més xicotets, però també hi ha hagut espai per al debat i la reflexió, amb programes de ràdio i concerts.

D'altra banda, ahir diumenge es va celebrar la "Gran Festa de la Bici" a València, que va consistir en diverses marxes al llarg de sis rutes ciclistes que van partir dels barris cap a la plaça de l'Ajuntament, on va haver-hi regals per als participants. A última hora del dia es va projectar el documental La Plaça és teua, que conta la història que hi ha darrere de la recuperació per als vianants de la plaça de l'Ajuntament, així com el paper que ha jugat el transport públic en el procés d'humanització del centre de la ciutat.

El regidor de Mobilitat Sistenible, Giuseppe Grezzi, i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, van visitar divendres passat la fira en el seu primer dia, on van visitar els diferents espais relacionats amb la mobilitat. Grezzi va afirmar que València s'ha convertit "en la capital mediterrània de la bicicleta, ha reduït el trànsit, ha recuperat espais de qualitat (150.000 metres quadrats per a vianants i zones verdes), i això ens permet mirar amb molta esperança el futur, també amb l'ajuda dels fons europeus que han d'arribar". A més, va explicar que amb les mesures adoptades s'ha produït una reducció anual de la contaminació del 2%, un increment de més del 200% de tota la xarxa de carrils bici i del 10% en l'ús de la bicicleta, al que s'uneix un descens del trànsit motoritzat en el centre de la ciutat entre un 50% i un 70% després de la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament.

Per part seua, España va dir que la Setmana de la Mobilitat "serveix per a reflexionar en un canvi cultural que s'està produint en el conjunt d'Espanya i en la resta d'Europa: l'aposta per racionalitzar l'ús del vehicle privat, utilitzar-lo quan faça falta i planejar tindre ciutats més sostenibles, amb menys soroll, menys contaminació i més qualitat de vida". "València és un exemple d'eixe avanç en mobilitat sostenible i l'àrea metropolitana també", va manifestar.

Onze anys de Valenbisi

L'Ajuntament celebra també la posada en marxa del servei púbic de lloguer de bicicletes Valenbisi amb la iniciativa 10 anys més un. Aquesta modalitat de transport va arribar a València en 2010, i des de llavors s'ha convertit en una alternativa més a l'hora de desplaçar-se. No obstant això, des de fa uns anys ha frenat el seu creixement degut a la consolidació de la bicicleta en propietat i a l'aparició dels patinets elèctrics. En l'actualitat ofereix 2.760 bicicletes en 276 bases repartides per tota la ciutat.