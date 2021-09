Una influencer denuncia a través de redes sociales el ataque racista que sufrió su hijo

Carla Romeu denunció esta semana los comentarios racistas que ha recibido su hijo por parte de otros niños cuando se encontraba jugando en un parque en Barcelona.

La inocencia del pequeño ha provocado que no fuera consciente del acto discriminatorio que acababa de sufrir. "¡Mami hoy en el parque no me han dejado jugar porque iba vestido de negro!", ha relatado.

Liam no quiso contarle en ese momento por qué estaba triste a su madre, y fue ya en casa cuando le describió lo sucedido. "Te he dicho que lloraba porque quería uvas pero te he mentido, lo siento. Lloraba porque estaba triste y no querían enseñarme su juguete porque decían iba vestido todo de negro", dijo.

"Por favor cuando me prepares la ropa mañana no me pongas de color negro, ¿vale?", le pidió el pequeño.

Pese a que ella en ese momento le prometió que "nunca más" lo haría, horas después reflexionó que limitarle en su vestimenta no sería la manera adecuada de proceder.

Su madre se culpabilizó por no haber podido ayudarle en ese momento, y lanzó varias cuestiones a sus seguidores por no saber cuál sería la mejor manera de actuar. "¿Cómo le explico que esos niños no se referían a su ropa?", concluyó.