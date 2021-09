Avanza a buen ritmo la vendimia en Rioja con grandes expectativas dada la "buena sanidad de la uva recogida"

Ello hace que viticultores como Javier Ruiz Barricarte, de 23 años, de Aldeanueva de Ebro, que ha iniciado la recogida de uva garnacha, esta misma semana, la haya comenzado con optimismo aunque con algo de preocupación "por la guerra que nos está dando la lluvia, ya que la semana pasada nos llovió entre 12 y 14 litros, y para la próxima se esperan 32 litros", pero aún así "esperemos que nos respete y podamos seguir con la vendimia". En este punto, ha destacado como positivo que esté soplando viento cierzo porque "es lo principal para que la cosecha siga su curso".

Cuenta con un viñedo familiar, plantado hace 41 años, del que espera recoger unos 6.000 kilos por hectárea; uva que vende principalmente a la Cooperativa Viñedos de Aldeanueva.

Ruiz Barricarte no oculta que la suya es una profesión complicada, más si cabe, en su caso, que "aunque de siempre me había gustado el campo", la muerte de su padre hace cinco años "hizo que dejase los estudios que había comenzado en Pamplona, y sin pensármelo dos veces me vine al campo y con la ayuda de la familia podemos seguir trabajando en lo que llevo toda la vida viendo".

"RELEVO GENERACIONAL"

De cara al futuro, aboga porque se apueste por el "relevo generacional" en la agricultura, y más a corto plazo, y en relación a su sector ha afirmado que "llevábamos una media de unos precios buenos, pero con la pandemia también se ha visto afectado el sector del vino, por lo que esperemos que se recupere pronto y tener una buena rentabilidad".

Ruiz Barricarte cuenta con una cuadrilla de trabajadores de unas ocho personas, entre los que se encuentran el marroquí Azeddine Slimani, que lleva 25 años residiendo en La Rioja, y para el que la labor en la viña "no es nada dura", con jornadas de unas siete horas y media.

Alterna su trabajo en el viñedo con otras campañas como el champiñón, el tomate, la pera o la manzana, es decir "el cultivo de esta zona", ya que "tengo casa propia en Aldeanueva, y puedo decir que La Rioja es casi mi tierra natal".