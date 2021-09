Cs defèn que la Copa Amèrica és una inversió "amortitzable" i no una despesa

Després de la pròrroga del termini d'elecció que finalitzava aquest divendres, una decisió acordada pels organitzadors, Cs creu que València és a temps de trobar fórmules de col·laboració entre l'Ajuntament, la Generalitat, la iniciativa privada i el tercer sector.

"La Copa Amèrica, amb perspectiva estratègica i total transparència, és bona per a València", ha asseverat Giner en un comunicat després que la vicealcaldesa, Sandra Gómez, haja insistit en el rebuig del govern local a postular-se per a albergar aquest esdeveniment per "responsabilitat" perquè la prioritat és eixir de la crisi.

En canvi, per al regidor de Cs, l'Ajuntament confon despesa amb inversió quan la Copa Amèrica suposa recuperació econòmica i genera una "taxa interna de rendibilitat" en termes econòmics, socials i de projecció de ciutat. "Evidentment, els números ixen", ha dit.

Sobretot, ha remarcat, en una ciutat que entén que "ha d'anar cap a un turisme de qualitat i que té el turisme com a motor econòmic i es vol projectar cap al Mediterrani, de cara a 2030, com una ciutat diferenciada d'altres capitals espanyoles o europees".

Per tant, el grup 'taronja' defensarà la celebració de l'esdeveniment però amb dos condicions: que es porte avant des d'una perspectiva estratègica i amb la màxima transparència: "Que sapiem a cada moment on està cada cèntim perquè no es poden repetir els errors del passat".

Després de demanar explicacions a la comissió municipal d'Esports sobre la falta de suport de l'Ajuntament a la celebració, Giner ha recordat que en l'edició de 2007 es van registrar prop de 2,4 milions de turistes i "múltiples sectors econòmics es van veure beneficiats, tant per l'increment de l'ocupació com pel perfil de visitant".