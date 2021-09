Violeta Mangriñán denuncia el acoso que sufre en la calle: "No sabéis el miedo que siento"

No hace tanto, a mediados de agosto, Violeta Mangriñán ya advirtió a sus seguidores (más de 1.725.000 en Instagram) de que, debido a sus problemas de ansiedad, un problema del que ha hablado largo y tendido así como de su Trastorno Alimenticio, había sufrido un ataque de pánico. Y ahora, la exconcursante de Supervivientes ha querido sincerarse sobre qué significa para ella salir a cenar fuera, porque el acoso es tal que en ocasiones siente pavor.

Ha sido a colación del mensaje que una usuaria ha colgado en redes sobre su desacuerdo con la justicia española frente al maltrato. Y por ello, la joven de 27 años ha querido concienciar sobre algo que le afecta diariamente: ser una "figura pública" (su descripción en la red social) hace que tenga que vivir situaciones incómodas que le hacen pasar auténtico miedo.

A través de una story con un largo texto, que la colaboradora valenciana comenzaba diciendo que iba a contar algo que le pasa y que es "muy similar" al caso que había compartido, también en sus stories, con anterioridad. "Cada vez que voy a comer/cenar a algún restaurante o estoy haciendo alguno de mis quehaceres diarios y pongo la ubicación, una persona llama a los locales en los que estoy, diciendo que es mi prima, mi hermana, mi amiga, hasta se han hecho pasar por Nagore Robles", narra.

"Le dicen siempre al camarero o a la persona en cuestión que por favor me pasen el teléfono, que tiene algo que decirme. La última vez que me pasó fue en agosto en el restaurante de mi amiga Sophie Tatar", señala Mangriñán sobre este local, ubicado en Ibiza.

Cuando ocurre eso, no duda en escribir Violeta, llega a temer por su integridad: "Os parecerá una tontería, pero no sabéis el miedo que llego a sentir; siento miedo cuando llego sola a casa o cuando viajo y me hospedo en los hoteles. Suelo poner mis ubicaciones sin tiempo real. Es decir, cuando ya me he ido del lugar en cuestión pero a veces se me olvida y me pasa".

"Siento absolutamente miedo, pánico", escribía finalmente en mayúsculas, resaltando que no es algo que le haya ocurrido una o dos veces. "Al leer la historia de esta chica [quien puso las stories anteriores que ella compartió] se me han puesto los pelos de punta. He sentido miedo sin ser un problema mío, miedo de lo vulnerables que somos", acababa Mangriñán, que ya el año pasado relató cómo unos hombres estuvieron esperando en la puerta de su casa durante casi 3 horas.