Enrique Iglesias, en 'El hormiguero': "En 2022 publicaré mi último disco"

El hormiguero concluyó la semana entrevistando por videollamada este jueves a Enrique Iglesias, que conectó con el programa de Antena 3 desde Miami para presentar su nuevo disco, Final Vol.1, que se lanzará este viernes a nivel mundial.

Pablo Motoso sintió curiosidad por el nombre del álbum, y quiso saber si sería el último de la carrera del cantante español: "En 2016 siempre tuve la idea de lanzar este disco y Final Vol.2 saldrá en 2022, ese será el último con diez o doce canciones, y más con lo que tardo yo en grabar un disco... Pero no me voy a retirar", comentó entre risas.

"¿Crees que el formato de álbum va a morir?", le preguntó el presentador, a lo que el invitado respondió que "depende de la etapa en la que estés en tu carrera, hay artistas a los que le conviene. Yo no voy a sacar un disco entero, aunque seguiré escribiendo canciones".

También comentaron la próxima gira de Iglesias por Estados Unidos junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra, que comenzará en Las Vegas tras el parón por la pandemia: "Queremos crear un gran evento, creo que los fans se van a divertir muchísimo, hay muy buena conexión entre nosotros", señaló el artista.

Motos quiso saber si, al igual que futbolistas o toreros, tenía algún tipo de ritual antes de salir al escenario de un concierto. La respuesta del cantante sorprendió al valenciano y a los espectadores: "Tomo un poquito de vodka y también me gusta estar solo, visualizar lo que sucederá arriba en el escenario, la conexión con el público", comentó.

"Siempre pienso que puede ser el último y quiero que la gente sienta esa energía, que se diviertan igual que yo en el show. Es bueno tener ese miedo, cuando no sientes ese nerviosismo o ese miedo es porque ya no te apasiona lo que estás haciendo y eso no me ha surgido de momento", aseguró Iglesias.

Iglesias sufrió un accidente con un dron hace unos años durante un concierto en Tijuana: "Fue culpa mía, toqué la cámara, bajaron las hélices y me cortaron el dedo. Sabía que era grave porque había parte del dedo entre la gente, aunque lo encontramos", recordó.

"Volé desde México a Los Ángeles y me operaron al día siguiente. Después de la operación es cuando sentí más dolor porque cuando sucedió, por la adrenalina generada en el concierto, no noté tanto", añadió el invitado.