Críticas a Aitana por promocionar un menú con McDonald's: "Seguro que la patata de la foto ni te la comiste"

El lunes Aitana nos sorprendió con una colaboración bastante inusual: la cantante había estado trabajando junto a McDonald's para sacar un menú de los productos favoritos de la artista que podemos encontrar en la cadena de comida rápida.

"Una CBO con doble de queso, patatas con mucho kétchup, 4 nuggets con barbacoa y un Mini McFlurry de Oreo con caramelo". En eso consiste el menú que vale 9,90 euros y al cual han llamado "El Menú Completo de Aitana", aunque muchos prefieren referirse a él como "McAitana".

Pese a que a sus fans esta campaña les ha hecho especial ilusión, no todo el mundo opina lo mismo y tachan de irresponsable a la exconcursante de Operación Triunfo por promocionar alimentos que no son muy saludables.

"Pues lo siento en el alma, pero es que luego tenemos que oír que los gordos promueven la obesidad solo por existir. Y esto nos parece de puta madre. En fin", exclamaba una usuaria desde su cuenta de Twitter.

Pues lo siento en el alma pero es que luego tenemos que oír que los gordos promueven la obesidad solo por existir. Y esto nos parece de Puta madre. En fin. — Destartalada (@Destartalada_) September 13, 2021

Eso es Aitana, promoviendo el consumo de comida basura, todo perfecto! Qué triste no tener personalidad y tener que comer lo que te diga un influencer... Dicho esto, ponme 3 de esos, por favor. — Alberto González (@Algongonazo) September 13, 2021

Claro que si haciendo campaña, de comida basura. No saben cómo captar gente, para seguir consumiendo ingestas de comida insana. — Ascensión (@egabro449) September 13, 2021

Fomentando la comida basura e insana, que te aproveche lo que te hayan pagado.



PD: Seguro que la patata de la foto ni te la comiste. — Gabriel.M.Antón (@GMAnton83) September 13, 2021

A estas quejas también se les suman los profesionales de la salud, como la doctora Patricia Bratos (cofundadora de Ferrus & Bratos), que se preocupan por cómo los más jóvenes pueden verse muy influidos por estos referentes y optar por un estilo de vida poco saludable.

"Nos alerta ver cómo famosos con tanta influencia entre el público joven y adolescente, personas normalmente más vulnerables, ceden su imagen para promocionar una alimentación alejada de una vida saludable, con todo lo que esto supone para la salud", comenta la doctora.

"Si hablamos de una alimentación sana y equilibrada el consumo recomendado de calorías para una persona que lleva un estilo de vida saludable y hace deporte son de unas 2.000 - 2.300 calorías diarias. Sin embargo, el "McAitana" (patatas, McNuggets con salsa BBQ, Mini McFlurry de Oreo con caramelo y la CBO con extra de queso) contiene 1.700 calorías, lo que es prácticamente el consumo diario que una persona debería ingerir", explica.

Por si todas estas críticas fueran pocas, también las personas celiacas han llamado la atención a Aitana por promocionar un menú que ni ella misma puede comer, ya que es intolerante al gluten.

"La gilichorrada del día: me he enterado de que Aitana es celiaca y, al fijarme en su anuncio, me he dado cuenta de que la pobre lo único que prueba es una patata frita (lo único que puede comer de todo su menú)", expresaba una tuitera.

De verdad que impotencia descubrir que Aitana es celíaca y que en lugar de utilizar su promoción en McDonalds para hacer eco de la celiaquía prefiere anunciar como "su menú" algo que no se puede comer (ni la CBO, ni los nuggets, ni el mcflurry) — Cristi (@CristiI_I) September 14, 2021

me acabo de enterar de que aitana es celiaca, y como celiaca m parece patético q haga una campaña sobre un menú q ni siquiera se puede comer ella (la cbo y los nuggets no tienen opción sin gluten) diciendo que es su menú ideal, en vez de aprovechar para darle voz a la celiaquia — andrea duh🕊 (@allyourbbhearts) September 15, 2021

La gilichorrada del día: me he enterado de que Aitana es celiaca y, al fijarme en su anuncio, me he dado cuenta de que la pobre lo único que prueba es una patata frita (lo único que puede comer de todo su menú)https://t.co/NRlP3gaUUQ — Estrella García (@LNovenaPasajera) September 15, 2021

Sin embargo, que la cantante esté promocionando este menú en lugar de uno que de verdad pueda comer tiene un por qué. Según comentaba en la rueda de prensa de la presentación, aceptó esta colaboración a principios del 2021 y no fue hasta mayo de este año que le diagnosticaron una intolerancia al gluten.

Esta noticia llegó cuando la campaña ya estaba prácticamente terminada y Aitana tuvo que decidir si dejarlo todo como estaba o empezar todo de nuevo: "Se planteaba lo que he comido toda la vida o lo que ahora voy a tener que pedir. No tiene sentido volver a repetirlo todo, no por repetir, sino porque realmente toda mi vida me he pedido la CBO y yo siento que de verdad ese es mi menú".

Aitana explica por qué escogió la hamburguesa CBO para el #McAitana a pesar de ser celíaca (vía @Los40)

pic.twitter.com/Np03BfV2q1 — Aitana 💿 (@desdeissues) September 15, 2021

Lo que no se puede negar es que el menú ha revolucionado completamente las redes sociales y ha ganado una mayor popularidad tras la polémica, por lo que muchos usuarios reclaman a los otros que, si no les gusta y les parece una bomba calórica, simplemente no se lo coman.