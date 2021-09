Detingut un home després d'obligar un conegut a extraure efectiu d'una sucursal sota amenaces

Els fets van ocórrer sobre les 17.00 hores del dissabte a Alzira, quan els agents van ser comissionats perquè acudiren a un carrer, on pel que sembla un home hauria sigut amenaçat per un altre perquè li entregara diners.

Quan els agents van arribar al lloc, van localitzar la víctima que els va explicar que, moments abans, un conegut li hauria amenaçat perquè li donara els diners que portava, encara que s'havia negat a fer-ho. El dia anterior, aquest mateix home li hauria obligat fins a en dos ocasions sota amenaces d'agressió a acudir a una entitat bancària perquè retirara diners en efectiu. D'aquesta manera va aconseguir apoderar-se de 400 euros la primera vegada i de 60 en la segona ocasió.

Els agents van esbrinar que eixe mateix dia, des de la sucursal bancària haurien avisat la mare de la víctima de les retirades de diners del seu fill, en semblar "estranyes". Després de recopilar tota la informació, els agents van donar diverses batudes per la zona per a localitzar al sospitós, que va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. L'arrestat, que compta amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.