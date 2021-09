Una habilidad de Nacho deja sin palabras a Carlos Sobera en 'First dates': "O da asco o da morbo"

"En este restaurante tenemos las armas del amor, las únicas que pueden combatir la soledad y las ponemos a tu disposición cada noche", afirmó Carlos Sobera antes de recibir este martes a Nacho en First dates.

El zaragozano señaló en su presentación que se consideraba "una persona inteligente, perspicaz y un poco pícara". El presentador le preguntó por los tatuajes de un gallo y una hiena que se podían ver en el cuello del comensal.

"En los naufragios solo se salvaban los gallos y los cerdos, y elegí el primero que queda mejor. Las hienas son un animal que me gusta", afirmó Nacho. "¿Tienes alguna característica física o mental que te diferencie del resto de las personas?", comentó Sobera.

El administrativo le contestó que "tengo la lengua bífida y sé dar palmadas con ella", dejando sin palabras al conductor del programa de Cuatro. Nacho explicó que "a determinadas personas les puede crear un rechazo o asco porque es impactante cuando lo ves, pero a otras les da mucho morbo".

Nacho, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue Gema: "Soy muy pizpireta y se me va la fuerza por la boca. También reivindicativa y un poco hater", comentó. Al ver a Nacho, la cántabra afincada en Madrid admitió que "la impresión que he tenido es que mi madre me mataría si le viera los tatuajes en el cuello".

Comenzaron a conocerse en la barra, y uno de los primeros temas de los que hablaron fue de la distancia que les separaba entre la capital de España y Zaragoza, pero el maño destacó de su cita que tenía "unos ojos grandes, una buena boca y unos pechos prominentes".

Según avanzaba la cena, llegaron al tema del sexo, donde ella destacó que "me gustaría hacerlo todos los días, si se puede porque soy activa, pero selectiva". Él, por su parte, comentó que "el tema de los besos me excita mucho".

Gema, en 'First dates'. MEDIASET

Pero el tema de la lengua bífida no jugó un papel decisivo en la elección de Gema porque "ni me pone ni me deja de poner, me provoca curiosidad y, a lo mejor en la práctica me llega a gustar", afirmó entre risas.

La conexión entre ambos fue palpable durante la velada, por lo que en la decisión final lo tuvieron claro: "Sí que tendría una segunda cita con Gema porque me ha encajado bastante", comentó Nacho.

La cántabra, por su parte, también quiso volver a ver al administrativo porque "me ha encantado que en el mundo laboral y el de los hobbies lo compartamos. Creo que nos podemos llevar muy bien", concluyó.