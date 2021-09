La hija de Charlie Sheen se muda con su padre tras asegurar que la casa de su madre era "un infierno"

Charlie Sheen vuelve a estar en el foco de la prensa, pero esta vez no es por ninguna acción que haya hecho el actor. Conocido por escándalos públicos en los últimos años, esta vez ha sido su hija Sam Sheen quien ha llamado la atención de la prensa.

La joven, fruto de su matrimonio con Denise Richards, ha confesado a través de su cuenta personal de TikTok que hace un año, cuando vivía con su madre, estaba deprimida por estar en un ambiente "abusivo". Unas duras declaraciones que han confirmado el protagonista de Dos hombres y medio.

En dicho vídeo, ya borrado, la adolescente escribía: "Hace un año estaba atrapada en una casa abusiva, me odiaba y podía pasarme días sin comer o dormir, muy deprimida..." junto a una fotografía de ella llorando vestida de chándal.

Sam Sheen en su cuenta de TikTok. @SAMISHEEN / TIKTOK

Ahora, con un nuevo look: "Por fin me he dudado de esa casa de infierno, he experimentado un renacer espiritual, tengo dos gatos, estoy felizmente soltera y llena de confianza en mí misma y abandoné mis estudios".

Charlie Sheen le ha contado a la revista Us Weekly que, efectivamente, ahora su hija reside en su domicilio. "Ella es maravillosa. La quiero a ella y a todos mis hijos de manera incondicional. Nos la estamos pasando en grande", ha contado.

Sin embargo, más allá de la diversión. Lo cierto es que el padre está preocupado por su decisión de dejar el instituto. Ha asegurado que está trabajando para que al menos tome el examen final que la permita obtener un graduado en Estados Unidos.

Junto a Sam, Charlie Sheen es padre de otros tres hijos: Lola, también hija de Denise, Cassandra, a quien tuvo con su primera novia, y unos mellizos de 12 años que comparte con su última pareja, Brooke Mueller.