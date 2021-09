Desde 2008, cuando terminó Aquí hay tomate, Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde no han mantenido un contacto tan estrecho en un plató, a pesar de haber coincidido alguna vez en algún que otro programa. Y es que se ha llegado a comentar que su distanciamiento podría haber sido provocado por los malos rollos que tenían durante y tras el formato que compartían.

Tal y como contó la valenciana en Zapeando, medio en broma medio en serio, hubo una ocasión en la que tuvo que tirarle una tarta y él se enfadó tanto que no se lo perdonó. "Por eso ya no estoy en Mediaset", comentó entonces.

Sin embargo, esas rencillas podrían haber sido más bien insignificantes anécdotas o cosas que han quedado en el pasado, pues ella ahora declara que le "hace mucha ilusión" trabajar con él y forman "un tándem bueno". Y su reencuentro era inevitable, pues Carmen Alcayde se ha incorporado como colaboradora fija de Sálvame.

Pero no ha sido hasta este martes cuando ha coincidido con Jorge Javier en plató, pues hasta ahora solo había estado cuando Paz Padilla, Nuria Marín o Carlota Corredera eran las presentadoras.

Pero ambos han dejado patente que no tienen problemas el uno con el otro, y los une una gran amistad, pues se han enfrentado a las imágenes de su pasado -incluido el tartazo y las pullas que se han ido lanzando- y solo han podido reírse.

Aun así, han confesado que durante Aquí hay tomate hubo momentos en los que ni se hablaban ni intercambiaban palabras en directo, pero nadie lo notó. Todo eso quedó atrás, pues Carmen Alcayde solo tiene buenas palabras para el catalán: "No me he reído tanto con nadie en un plató como contigo".

Los retoques estéticos de Carmen Alcayde. MEDIASET

Además, aprovechando el repaso a la carrera de la valenciana, Sálvame ha mostrado cómo ha cambiado su imagen, momento en el que ella no ha dudado en confesar los retoques estéticos que se había hecho.

Tras el nacimiento de su tercer y último hijo, la presentadora se hizo una abdominoplastia y se subió el pecho. Pero lo que más sorprendió fue su nariz, especialmente por el precio, pues aseguró que la rinoplastia que se hizo en 2010 le costó 25.000 euros.