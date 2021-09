Carmen Alcayde y Jorge Javier Vázquez fueron una de las parejas de presentadores más emblemáticas de la televisión cuando, de 2003 a 2008, presentaban Aquí hay tomate. Sin embargo, tras el final del programa del corazón, sus encuentros en televisión fueron menores, hasta ahora que la valenciana ha fichado como colaboradora de Sálvame.

Tras una aparición puntual en verano para presentar un proyecto, los espectadores pidieron a gritos la incorporación de la periodista como tertuliana recurrente, algo que se cumplió a finales de agosto.

Tras su estreno, Carmen Alcayde ha vuelto varias veces más en estas casi dos semanas, pero en ninguna ha coincidido con el que fuera su compañero de programa. Y es que, tal y como ella contó en su breve etapa como colaboradora de Zapeando, tuvieron un encontronazo por el que ella cree que no volvió a Mediaset.

"Una vez que tenía que tirar una tarta a Jorge, en plan gracia, íbamos maquillados y era en directo, y me dijeron: 'La tarta se la tiras al pecho'. Pero yo nunca había tirado una tarta a alguien con una mano, y pesaba un montón. Se la tiré en toda la cara, y se pilló un mosqueo... Pero de los grandes", confesó en julio de 2020. "No me lo ha perdonado, por eso ya no estoy en Mediaset".

Esta anécdota, que la presentadora contó entre risas, podría haber sido solo una broma, pues lo cierto es que Alcayde ha confesado estar encantada con su encuentro con su compañero. "Me hace mucha ilusión, Jorge y yo hacemos un tándem bueno", ha declarado en una entrevista en exclusiva con la revista Lecturas.

"Sé que también me va a meter cañita, como a todos", ha añadido la valenciana. "No me va a dejar escapar así como así, pero yo espero poder aguantar cualquier embiste".

Aun así, ha asegurado que está dispuesta a todo para demostrar su validez en el programa: "Si hay que llorar se llora, si hay que reír se ríe, y si hay que bailar se baila el chuminero".