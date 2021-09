Chueca pide a los trabajadores del bus urbano que valoren que "la empresa ha hecho el máximo esfuerzo"

Chueca ha hecho estas declaraciones en la presentación del Congreso Europeo de Tranvías, que comienza este miércoles en Zaragoza, donde ha indicado que la empresa se ha esforzado "por cumplir con la mayor parte de las propuestas del comité", y que "no sería justo" que no lo valorasen así los representantes de los trabajadores, a quienes ha indicado que "no hay ninguna contrata con condiciones similares".

La consejera municipal ha afirmado que espera que las negociaciones se puedan cerrar "lo antes posible" y ha advertido que, por parte de la empresa, se trata de una "oferta final" porque "han hecho todo el esfuerzo que podían hacer por su parte".