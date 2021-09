L'Ateneu Mercantil obri l'octava edició de l'Aula Cultural, la seua escola per a majors de 50 anys

L'Ateneu Mercantil de València ha presentat l'Aula Cultural, en la qual serà l'octava edició d'aquesta escola formativa per a majors de 50 anys, que començarà el 4 d'octubre. Es tracta d'un programa d'aprenentatge organitzat per la Fundació de l'Ateneu, que finalitzarà el 22 de juny.

Des de la seua posada en marxa en 2013 han sigut més de 800 els alumnes que han desfilat per aquesta escola, que compta amb excel·lents professors universitaris i professionals del sector que, des de la seua experiència com a docents, utilitzen un sistema d'ensenyament expositiu, no memorístic, amb permanent suport audiovisual, facilitant així la comprensió dels coneixements impartits.

"Enguany, més que mai, es busca afavorir la socialització dels alumnes i l'intercanvi cultural, propòsit que ha donat magnífics resultats en les edicions anteriors, i que és imprescindible en aquests moments de recuperació de la situació sociosanitària", ha detallat l'entitat en un comunicat.

L'Aula Cultural, coordinada per Asun Hernández, es divideix en tres trimestres en els quals s'imparteixen 12 assignatures, entre les quals es troben, Economia, Història de l'Art, Música, Història Social de València, Medicina per al benestar, Els Secrets de València, Literatura, Paisatges i Jardins, Història a través del Cinema, Il·lustres Valencians o València, a través de la premsa.

Les 128 hores de classes, que es retransmetran en directe, se celebraran en el Saló Stolz els dilluns i els dimecres de 10.00 a 12.30 hores i seran impartides, entre uns altres, per Eusebio Monzó, Federico Martínez Roda, María Hernández-Reinoso, Rodrigo Madrid, Daniel Sala, José Ramón Calabuig, Ballester Olmos, Vicente Gomar, Rafa Solaz o Fernando Millán.

"Hem posat tot el nostre esforç, ganes i treball a dissenyar una programació molt completa, amb els millors professors, les assignatures més interessants i els mitjans més avançats per a arribar a tots en un espai segur i confortable. Tot açò converteix l'Aula Cultural en l'oferta formativa no reglada més important de València, encara que ara amb les classes online podem dir que de tota la Comunitat Valenciana, i a més pot seguir-se des de qualsevol lloc del món", ha assegurat Carmen de Rosa, presidenta de l'Ateneu Mercantil, que ha estat acompanyada pel Director Acadèmic de l'Aula Cultural, Ricardo Bellveser.