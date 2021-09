Estela Grande presume del nuevo dúplex donde ahora vive con su pareja, el futbolista Juanito Iglesias

Desde el divorcio de Estela Grande con Diego Matamoros, la influencer está rehaciendo su vida por todo lo alto. Con su nuevo amor, el futbolista Juanito Iglesias, estrena nuevo hogar en una zona residencial de Madrid y no ha tardado en presentar el lujoso espacio por su cuenta de Instagram y su canal de Mtmad.

En esta etapa de "amor, ilusión, felicidad y respeto", como ella ha relatado, la modelo ha mostrado los numerosos rincones llenos de luz que contiene el nuevo piso que han alquilado. Todavía está a medio amueblar, pero han ido mostrando pequeños avances de su día a día.

Las estancias van desde un salón de lo más confortable, con amplias ventanas que dan acceso a la terraza inferior, otra terraza principal que ya han estrenado con sus primeras visitas, pasando por la "zona gamer" para Iglesias, hasta el amplio vestidor del que, como indica, Estela Grande no va a dudar en dar buen uso.

Estela Grande muestra el salón, sin amueblar. MTMAD

El espacioso salón, como han compartido en su Instagram, ya ha pasado bajo las suelas de los zapatos de varios amigos. "Hemos hecho quedada para ver La Casa de papel", ha explicado. Sin embargo, no hay más allá que unos pocos sofás, cojines sueltos y una televisión sobre el mismo suelo. La impaciencia por disfrutar juntos de la serie les ha podido.

El vestidor del nuevo dúplex. MTMAD

Con lo que ha ido subiendo a sus instastories, Grande ha dejado bien claro que no va a faltar espacio para disfrutar de sus modelitos: ya sea por el vestidor del piso, o por los numerosos espejos en los que ya ha caído alguna que otra fotografía para presumir de outfits.

La terraza del nuevo piso. INSTAGRAM

Estela Grande presume de vistas desde su terraza. MTMAD

Y el broche de oro: la terraza de 30 metros cuadrados. "Mirad qué vistas", han añadido en sus redes, completamente encantados por los alrededores de su nuevo hogar. Con una mesa, varias sillas y algún que otro sillón, han dispuesto una zona de chill out en la que han disfrutado con sus amigos.

Estela Grande ya contaba con un piso propio que encargó reformar, pero parece dispuesta a continuar su día a día en este nuevo espacio con el futbolista.

Estela Grande y Juanito Iglesias en el baño de su nuevo dúplex. MTMAD

"Me da cosilla imaginarme a otra persona que no sea yo o mi entorno ahí. Está por decidir y para disfrute de la familia", ha añadido. Por el momento, ha indicado, se quedará con la otra casa para su familia y no tiene en cuenta cualquier posibilidad de ponerla en alquiler.