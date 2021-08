Diego Matamoros reaparece con un arriesgado cambio de 'look': "Mucha gente pensará que se me ha ido la olla"

"¿Sabéis? Mucha gente pensará que se me ha ido la olla, que no le gusta lo que he hecho o que quiero llamar la atención". Con estas palabras ha mostrado Diego Matamoros su nuevo corte de pelo, un look que le aleja de su habitual imagen, y de la que parece que ya se ha cansado.

En medio de la polémica por su distanciamiento de Carla Barber tras su ruptura, o por la firma de los papeles del divorcio con Estela Grande, el hijo de Kiko Matamoros ha reaparecido en Instagram presumiendo de un estilo fresco, no tan serio como el que solía mostrar, y que está caracterizado por su nuevo peinado.

Enfundado en una camiseta estampada y colorida, el influencer ha publicado unas fotografías en las que posa mostrando su pelo rapado y tintado de rubio platino, al más puro estilo Fabio Colloricchio o Lester Duque, quienes ya sorprendieron a sus seguidores hace meses al apostar por la misma imagen.

"Sinceramente, no busco la aprobación de nadie, busco ser feliz con cada cosa que hago, que nadie me frene y el que esté que sume. Hay veces que he pensado en el qué dirán, pero no estoy para esas cosas ya, siempre he pensado que no debo estar muy cuerdo cuando no me planteo las cosas 1000 veces, fluyo, disfruto, doy pasos sin pensarlo demasiado, es una faceta más de mi personalidad que me ha traído muy buenas experiencias", ha avanzado Matamoros en su post, que roza los 25.000 'me gusta'.

"No busco la aprobación de nadie, busco ser feliz con cada cosa que hago, que nadie me frene y el que esté que sume"

El exconcursante de Supervivientes cree que en la vida hay que dejarse llevar y arriesgar. "Creo que la vida tiene que tener ese punto loco, loco de vida, loco de sonrisas, loco de momentos, loco de amores, loco de amigos… Empezar algo nuevo, seguir sumando experiencias, aprender de errores, sentirme realizado con cada cosa que hago, crear algo único y sumar sonrisas", ha añadido.

Finalmente, el influencer ha reconocido que tiene ganas de sentirse cerca de quienes piensan como él: "Solo quiero eso, alguien que como yo quiera sonreír a la vida, para lo malo siempre tendremos tiempo", unas palabras que siguen el tono de su última entrevista en Lecturas, y que han gustado a decenas de usuarios que no han dudado en apoyarle a través de cariñosos mensajes.