Estela Grande y Diego Matamoros se han divorciado. La expareja firmó los papeles este martes, tal y como indicó el influencer en Instagram, donde publicó una carta dedicada a la modelo. Y, aunque esta no se pronunció al respecto a través de la plataforma, sí lo hizo ante los reporteros de Europa Press.

La exconcursante de GH VIP respondió a las preguntas de los periodistas tras disfrutar del concierto de La oreja de Van Gogh en Madrid. "Mi canción favorita es Rosas", dijo antes de ser preguntada por su etapa vital, sobre la que se mostró reticiente a hablar. "Estoy bien", avanzó.

"Al final, creo que después de tanto tiempo juntos y por el tiempo que llevábamos juntos nos merecemos los dos ese respeto y ese cariño, bien. Es una etapa que hoy se cierra", apuntó la modelo.

Grande intentó ser cuidadosa en sus palabras, ya que su relación con Matamoros pertenece al pasado. "Ha terminado un ciclo y se ha cerrado del todo. Comparto todo lo que Diego ha dicho de mí, lo suscribo y ya está".

"La vida es muy larga. Por supuesto, algún día nos encontraremos. Tendremos una relación cordial, que es lo que nosotros nos merecemos", zanjó la modelo, pues se negó a opinar sobre la reciente ruptura entre el hijo de Kiko Matamoros y Carla Barber. Actualmente, la influencer tiene una relación con el futbolista Juan Antonio Iglesias Sánchez.

Las palabras de Diego Matamoros

Aunque Grande no ha manifestado su opinión sobre el divorcio en las redes sociales, Matamoros escribió una sentida carta a modo de despedida. "Hoy quiero despedirme como es debido de la persona con la que me casé y hoy me he divorciado".

"Me quedo con los mejores momentos vividos, los malos están para reírse de ellos, saber que la amistad está por encima de todo y que al final lo importante es lo que te he dicho hoy...", añadió en sus stories.