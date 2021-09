Alanis Morissette desvela que fue violada por varios hombres a los 15 años

En el Festival Internacional de Cine de Toronto de este año se ha presentado este pasado lunes el documental Jagged, titulado así por los 25 años que han pasado desde la publicación del disco que consagró a Alanis Morissette: Jagged Little Pill. Sin embargo, más que una loa a aquel álbum, el film ha dado a conocer uno de los momentos más duros que ha vivido la cantante: cuando fue violada por varios hombres teniendo ella apenas 15 años.

"Me llevó varios años de terapia admitir que había habido algún tipo de victimización de mi parte. Siempre me dije decía que yo lo estaba consintiendo, y después me recordaba: 'Ey, tenías únicamente 15 años, ni das ni puedes dar tu consentimiento con 15 años'. Ahora pienso que todos ellos son unos pedófilos, que fue una agresión sexual a una menor", revela la compositora canadiense de 47 años.

En el documental, producido por HBO y dirigido por Alison Klayman, Alanis Morissette cuenta también cómo, ante este tema, solo le vio la espalda a la industria, pues quiso hacer todo lo posible, incluido someterla a muchísima presión, para que su secreto no saliera a la luz.

"Se lo conté a algunas personas, pero todos hicieron oídos sordos…", rememora la artista, que no ha querido revelar los nombres de sus abusadores: "El hecho de que yo no diese información específica sobre mi experiencia como adolescente fue por querer proteger a mis padres, a mis hermanos y a mis futuras parejas".

Durante la entrevista, grabada en su casa de California, se queja Morissette de que haya quienes duden de este revelación por hacerla tantos años después. "Las mujeres no esperan; nuestra cultura no escucha", se lamenta la autora de éxitos como Ironic, Hand in my Pocket o You Oughta Know. "Sabes que mucha gente dice: ¿Por qué esa mujer esperó 30 años? Y yo digo: '¡A la mierda!'. Su trabajo o su familia estarían amenazadas", añade.

Asegura The Washington Post, que tuvo acceso al film antes de su estreno, que Morissette ni tenía intención de asistir al festival de cine ni tampoco iba a realizar ninguna presentación virtual o a través de una videollamada, aunque se desconocen los motivos de esta decisión. Jagged es parte de una serie de documentales musicales que llegarán a HBO en otoño titulada Music Box.