Pedro Piqueras explica qué piensa de los pasos de 'Sálvame' a informativos y revela su truco para no reírse en directo

Pedro Piqueras fue uno de los invitados de este lunes de Los Teloneros, el nuevo programa de las tardes de Cuatro presentado por Miguel Lago y Antonio Castelo. En él, el presentador de Informativos Telecinco dejó a un lado el tono serio que, lógicamente, lo acompaña habitualmente y habló de muchos temas. Entre ellos, los famosos pasos de Sálvame y que tantas veces se hacen virales por, entre otras cosas, sus caras al iniciar el informativo que él mismo conduce.

"Es complicado porque a veces no sabes qué cara poner. Normalmente lo que hago es quedarme con la cara que tengo en ese momento, quedarme quieto, que no se me note nada", desveló el presentador.

Sobre una en concreto, que ocurrió en plena pandemia y cuando las cosas estaban muy mal en concepto sanitario, opinó: "Poneos en mi lugar. Ellas estaban bailando, no paraban de bailar, y yo tenía que entrar y además creo que tenía una noticia de muertos de la Covid-19... Y digo: 'Esto cómo lo voy a hacer'. ¿Qué haces? No hice nada. Realmente no es un gesto malvado hacia ellas, como alguien interpretó", aseguró.

"Es simplemente pensar: 'A ver si me dan paso ya de una vez'. Esa era la cara: a ver si me dan paso de una vez. Pero claro, eso en redes imagínate. Se montó la que se montó", remató en tono amable.

Otra de las cuestiones por la que le preguntaron fueron sus también virales ataques de risa en pleno directo tras dar alguna información trivial. Aunque admitió que a veces le pasa, sí que desveló que, para que no ocurra, tiene un truco: lleva un alfiler en el traje y se pincha para aguantar la carcajada.

Además, antes de irse declaró que le gustaría hacer algo de humor. "Pero estoy encasillado", lamentó Piqueras.