Barceló demana comparéixer a Les Corts per a informar del procés de reversió de Torrevella

La passada setmana es va anunciar que el departament dirigit per Barceló havia desplaçat ja un equip permanent a Torrevella per a preparar la fase final de la integració del departament sota la fórmula gestió pública directa i que siga "el més normalitzada possible".

Els tècnics de la Conselleria treballaran en col·laboració amb el personal del comissionat i la futura gerent del departament, María Pilar Santos, recentment nomenada, així com la resta del pròxim equip directiu, per a preparar sobre el terré aspectes relacionats amb la integració del departament en la xarxa pública sanitària una vegada finalitze el contracte de gestió privada.

En les pròximes setmanes han d'abordar tasques de planificació i organitzatives relacionades amb la logística o els servicis externs contractats per l'empresa concessionària. També es treballarà en aspectes lligats a l'adaptació a l'entorn informàtic dels sistemes d'informació de la Generalitat o la subrogació del personal que presta els seus servicis en el departament, tant temporal com a indefinit, que se seguiran en els seus llocs de treball sota la condició de personal laboral a extingir.

La borsa de treball ja està oberta per al personal sanitari i en aquest moment es treballa en la tramitació del decret per a la incorporació del personal al departament, que comptarà amb una plantilla de 1.889 persones, segons va informar la passada setmana Sanitat, que va traslladar un missatge de "confiança i tranquil·litat" al personal, al que va demanar "tota la seua col·laboració" per a donar "una continuïtat garantista". "És una reversió tranquil·la i normalitzada", va defendre la secretària autonòmica Concha Andrés.