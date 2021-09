La meitat dels documents presentats en l'Agència Tributària es registren ja de forma telemàtica

Així ho ha destacat aquest dilluns la directora de l'Agència, Sonia Díaz, durant la reunió del Consell Rector de l'ATV, que ha estat presidida pel conseller d'Hisenda, Vicent Soler, per a presentar el balanç semestral del Programa d'Actuació 2021 de l'Agència Tributària, on la directora ha assenyalat que el 49,1% dels documents presentats en l'ATV es registren ja de forma telemàtica el que implica un grau de compliment proper al 90% per al conjunt de l'any.

L'Agència Tributària va establir com a objectiu per a l'any 2021 que el 55% dels documents que registrem (autoliquidacions, notificacions, pagaments, etc) es realitzaren de forma telemàtica i "només en els sis primers mesos ja estem pràcticament en el 50%", ha subratllat Díaz, qui ha confiat que la xifra final superarà els objectius establits.

"Estem treballant perquè en els pròxims mesos la totalitat dels models existents i expedients puguen completar-se de forma telemàtica, sense necessitat que la ciutadania es desplace", ha indicat.

El curs 2021 segueix marcat per la crisi sanitària originada per la COVID-19, per la qual cosa s'ha continuat amb moltes de les mesures que es van adoptar durant l'estat d'alarma. En aquest context, "segueix la tendència generalitzada en la ciutadania valenciana d'un major consum del canal digital i per açò des de l'ATV mantenim el nostre compromís de digitalització i automatització dels processos", ha explicat la directora de l'Agència Tributària.

El programa d'actuació de l'ATV inclou 17 accions concretes englobades en tres grans objectius estratègics i encaminades a possibilitar que la ciutadania es relacione amb l'entitat íntegrament per mitjans electrònics; millorar les condicions i resultats de la lluita contra el frau fiscal; i millorar la gestió dels recursos assignats a l'ATV.

RELACIÓ TELEMÀTICA

El nivell de compliment dels objectius operatius d'aquest primer apartat en el primer semestre de 2021 ha superat les previsions establides per al conjunt de l'any.

De fet, tal com ha confirmat Díaz s'està treballant en la renovació dels assistents d'ajuda per a fer més fàcil i intuïtiva l'ompliment d'autoliquidacions i sol·licituds, com a pas previ a l'eliminació del model en paper.

A data de 30 de juny el percentatge de procediments que poden iniciar-se en línia o de forma telemàtica estava en el 85,26%, un 10,26% superior al previst per a tot l'exercici. Açò implica un grau d'execució del 113,68%.

A més, des de començaments d'any ja es pot optar per la presentació íntegrament telemàtica del model per a l'autoliquidació dels impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600), a més dels models 620 i 756 i s'està treballant perquè al llarg de l'exercici s'acabe de completar la totalitat del tràmit telemàtic en el model d'autoliquidació de l'Impost sobre Successions (model 650). I per al tancament de 2021 està previst que un 40% del total dels models puga presentar-se telemàticament.

"En digitalitzar tot el procés s'aconsegueix un triple benefici ja que la ciutadania pot emplenar els models des de qualsevol ordinador, mòbil o tablet: les empleades i empleats públics que abans traslladaven les dades poden realitzar altres funcions i, al mateix temps l'eliminació del paper es traduirà en un benefici mediambiental", ha indicat directora de l'ATV, Sonia Díaz.

LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL

En relació amb l'automatització de processos durant el primer semestre de 2021 s'ha treballat en l'automatització de la recaptació executiva que faça possible l'emissió massiva i controlada de recordatoris de pagament i de compliment d'obligacions tributàries. Açò, al costat de la implementació del centre d'impressió i ensobrat al final del semestre, farà possible aconseguir els objectius anuals.

L'estratègia de lluita contra el frau fiscal definit en el Pla Plurianual de l'ATV (2020-2023) compta amb una triple perspectiva: prevenció, control i cooperació. Així, la directora de l'entitat ha insistit que enguany s'ha marcat com a objectiu "perseguir i combatre el frau fiscal en qualsevol de les seues modalitats i, per a açò, és necessària una resposta de l'Administració organitzada, permanent, coordinada i adequadament dimensionada".

Pel que respecta la prevenció, s'afavorirà el compliment voluntari de les obligacions fiscals per part dels contribuents. Per a açò s'augmentarà la informació i assistència al contribuent que els permetrà minimitzar els costos indirectes associats a l'incompliment de les seues obligacions tributàries i s'augmentarà la cooperació interadministrativa. En el que portem de 2021 s'ha atès a més de 38.000 contribuents a través del sistema de cita prèvia.

"Els serveis digitals que ofereix l'ATV han de ser àgils, intuïtius, coneguts i compresos, doncs solament així pot garantir-se que el servici ha arribat al ciutadà. En aquesta línia, anem a engegar ferramentes interactives que permeten l'assistència automatitzada, activa i guiada", ha avançat Díaz.

Igualment, l'Agència Valenciana segueix avançant en els convenis de col·laboració subscrits per a la gestió recaptatòria executiva amb altres ens administratius, tal com ja té subscrit amb l'Ajuntament de València el que permet el cobrament de tots els tributs, impostos o multes municipals a ciutadans residents en altres localitats.

Per a açò, l'ATV ha subscrit un conveni marque amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies pel qual totes les entitats locals que desitgen adherir-se podran rebre els serveis de gestió recaptatòria de l'Agència Tributària. De moment, al llarg de 2021 l'ATV ja ha tramitat 15.529 diligències d'embargament relatives al conveni amb l'Ajuntament de València.