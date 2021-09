El sistema de bitllet senzill QR per a MetroBus rep el premi ITS Espanya

20M EP

NOTICIA

El bitllet senzill QR per a Metrobus que l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) va engegar aquest primer de juny ha sigut reconegut amb el premi ITS Espanya. Aquest sistema permet través de l'APP I-mobil-ity adquirir el bitllet senzill per a qualsevol destinació de l'àrea metropolitana de la ciutat.