Tranvías lamenta la actitud "instalada en el no" del comité de huelga al rechazar la propuesta de convenio

La reunión celebrada este lunes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ha concluido con el rechazo, por parte del comité de huelga, de la última propuesta realizada en firme por la empresa, con un "gran esfuerzo" por las medidas de mejoras salariales, sociales y organizativas, dentro del actual contexto de pandemia y de dificultad económica, con una "drástica" caída del número de usuarios, que en la actualidad es de un 30 por ciento menos que en 2019 y se ha cerrado 2020 con un 45 por ciento menos.

"El comité de huelga ha vuelto a demostrar su nula voluntad dealcanzar un acuerdo sensato, que además permita finalmente a losciudadanos de Zaragoza retomar paulatinamente su vida habitual", han criticado desde la empresa.

Estos paros parciales en el tranvía de Zaragoza son un "caso singular" y muy llamativo en el conjunto de redes tranviarias de España, "empeñadas en garantizar la seguridad y el servicio normal, con la paulatina recuperación de la confianza en el transporte público", ha descrito la empresa en una nota de prensa.

Precisamente, en esta séptima convocatoria de paro parcial en el tranvía, el comité de huelga ha diseñado sus paros más prolongados en el día y en los momentos "más concurridos" de la jornada, en las horas puntapara los usuarios, con la vuelta al colegio el pasado 8 de septiembre, y los institutos y universidades en esta semana.

A juicio de la empresa, en esta situación de pandemia, "es el viajero el que está siendo rehén de una situación, que ya debería haberse solucionado".

PROPUESTA

Los servicios mínimos se han establecido en el 60 por ciento, el comportamiento de los viajeros está siendo "ejemplar" y la empresa lamenta, en cualquier caso, las afecciones y molestias que sufren.

El Operador, Tranvías Urbanos de Zaragoza, y la Concesionaria, SEM LosTranvías de Zaragoza S.A rechaza el "chantaje" a la ciudad de Zaragoza, con la estrategia "prepotente" del comité de huelga de paralización de un servicio público esencial.

Tranvías mantiene, en todo momento, su ánimo para encontrar el acuerdo, confía en una recapacitación por parte del comité y el traslado de consideraciones ajustadas al contexto actual, han apuntado.

CONFLICTO

Con la extinción del convenio colectivo, el 31 de diciembre de 2018, se inician en enero de 2019 las negociaciones del nuevo convenio. Se hancelebrado más de 60 reuniones con el comité, sin lograr que se asuma un escenario "sensato" para la negociación.

Desde el inicio de los paros parciales el 5 de enero de 2021 se han producido 291 horas de afección al servicio por la huelga y lamediación del SAMA.

MEJORAS

Entre las mejoras que ofrece la empresa figura la reducción de la jornada anual en 8 horas durante 3 años, hasta alcanzar al fin del convenio las 1.688 horas, 24 horas menos que el actual, el equivalente a 3 días de trabajo.

La consideración de los tiempos no efectivos de conductores que pasarán a computar como tiempo de trabajo, lo que supondrá trabajar de media 4 jornadas menos. Con este punto y el anterior, un conductor, con los cuadrantes actuales, pasaría a trabajar 211 días al año al final de convenio. Esto es el equivalente a 4,4 días de trabajo a la semana, y una jornada semanal de 35 horas de promedio.

También se mantiene el poder adquisitivo, garantizando revisionesanuales con los IPC reales. "Este aspecto es muy relevante, teniendo en cuenta el rápido crecimiento del índice en la actualidad, y supone un gran esfuerzo para la compañía". Las previsiones que se manejan hasta el fin del convenio en 2023 es un aumento acumulado del 6,8 por ciento del IPC.

Otra cláusula que rechazan los trabajadores es la nueva paga de verano fija, que incluiría un plus actualmente variable de 460 euros vinculado al absentismo que pasaría a ser fijo, para conformar una paga a final de convenio de 1.260 euros. Por lo tanto, la no asistencia al puesto de trabajo ya no implica una merma en el salario, y además se incrementa el salario en 800 euros, el equivalente a un 4,3 por ciento del salario base.

Asimismo, se contemplan nuevos pluses de vacaciones y de jornada partida; aumento de las horas anuales destinadas a formación; definición de las categorías profesionales y los criterios de promoción interna; prioridad en la contratación para el personal eventual; y una vigencia de convenio hasta 2023 para reforzar la estabilidad en el empleo.

"En definitiva, una propuesta que supone sólo en términos económicos un incremento superior al 10 por ciento a la finalización del convenio en 2023, al que se añaden todas las mejoras en términos de reducción de jornada y cómputo de tiempos, totalizando un 13,5 por ciento, un 6,5 por ciento por encima de los IPC's previstos", ha resumido la empresa.

"NULA VOLUNTAD"

La propuesta de preacuerdo recoge "ampliamente" el abanico de demandasdel comité y supone un "importante" esfuerzo por parte de la empresa,destinado a cerrar un proceso de negociación y, sobre todo, a poner fin a la huelga.

A juicio de la empresa, la negativa del comité de huelga ante el SAMA revela que "está instalado en el No, con nula voluntad de negociación", han criticado.

El operador y la concesionaria de Tranvías han reiterado que la negociación del convenio colectivo "no puede" estar marcada por el "chantaje" a la empresa y el perjuicio al usuario.

SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad, la evolución de las condiciones de trabajo y retributivas de los trabajadores, antes de la firma de un nuevo convenio supone un salario medio bruto anual incluyendo todos los pluses deprácticamente 27.000 euros para un trabajador a jornada completa. A ello se suma dos períodos de vacaciones que juntados a períodos de descansossuman más de 40 días; una media de 4,4 jornadas de trabajo a la semana, y 35 horas; y un tiempo medio diario de conducción efectiva de 6 horas y 20 minutos. Además, durante el período 2012-2018, el coste para la empresa de la masa salarial ya ha crecido un 22 por ciento, cuando el IPC lo ha hecho un 5 por ciento.

Por la particularidad del servicio de tranvía, más allá del convenio de empresa, no existe un convenio de referencia, pero teniendo encuenta que el requisito de acceso a la empresa es estar en posesióndel carné de autobús, se podría tomar como referencia el convenioprovincial de sector transporte viajeros por carretera deZaragoza, firmado en 2020. El salario base y conceptos fijos de unconductor de tranvía es en la actualidad un 20 por ciento superior.Además, en Tranvías, la jornada anual es de 72 horas menos, por lo que se encuentran en unas condiciones ya por encima del sector de referencia.

Finalmente, la empresa ha dicho sobre la estabilidad del empleo para el personal indefinido que trabaja en el Tranvía de Zaragoza, que, en condiciones normales, "tiene asegurado su puesto de trabajo hasta su jubilación".

"Es inviable para la empresa seguir con esa evolución salarial insostenible que exige el comité de empresa por la vía de la huelga", han concluido.

El Operador y la Concesionaria de Tranvías han lamentado profundamente la estrategia del comité y su forma de actuar en este proceso, "basadaúnicamente en el uso de su capacidad de parar el servicio y perjudicar alciudadano como herramienta de negociación, solicitando unas mejoras queno es posible alcanzar en un único convenio", han concluido.