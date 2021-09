Puente reconoce recibir "inputs muy positivos" sobre su candidatura al PSOE de Valladolid

Así lo ha manifestado Puente en una entrevista concedida al informativo de RNE en Castilla y León y recogida por Europa Press en referencia a la posibilidad de presentar su candidatura para dirigir el PSOE de Valladolid y sobre un posible adelanto electoral en la Comunidad.

Al respecto, Puente ha explicado que "queda poquito" para que desvele cuál será su decisión sobre su candidatura a la secretaría provincial aunque ha aseverado que está "recibiendo un input muy favorable", por lo que ha augurado que no tardará el deshojar la margarita y hacer pública su postura.

Asimismo, sobre la posibilidad de que las diferencias entre PP y Cs en el Gobierno autonómico lleven a un adelanto electoral, el alcalde de Valladolid ha aseverado que el PSOE está preparado para concurrir a esa cita electoral de la mano de Luis Tudanca, que fue "quien ganó las ultimas elecciones".

"Si finalmente se adelantan iremos con la persona que ganó las elecciones, la persona que creo que se merecía ser el presidente de la Comunidad", ha enfatizado Puente, quien considera que la simple convocatoria electora "deja claro que ha sido un mandato fallido".

Asimismo, cree que todo apunta a que habrá elecciones y en el caso de que no sea así, el alcalde ha reconocido que no entiende "las tensiones" entre los socios del Gobierno regional como las que han surgido por el cese del director de un hospital, "que es una cuestión que no tiene trascendencia política grande, más bien de carácter administrativo".