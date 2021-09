Jennifer Aniston rompe a llorar en directo en el programa de Ellen DeGeneres

The Ellen DeGeneres Show

La actriz Jennifer Aniston y la presentadora Ellen DeGeneres son amigas desde hace mucho, por lo que no es de extrañar que cuando el programa The Ellen DeGeneres Show se estrenó en 2003 la actriz fuera la primera invitada.

Pero el programa de entrevistas de DeGeneres tiene los días contados pues ya está confirmado que esta será su última temporada y que finalizará en 2022.

Así que para Aniston fue especialmente emotivo ser de nuevo la primera invitada de esta 19 y última temporada que acaba de comenzar y por eso rompió a llorar nada más salir al plató y ver a su amiga allí.

"¿Qué demonios? Se supone que esto no debería ser emotivo. Todavía no. Ni siquiera ha terminado", decía Aniston mientras se secaba las lágrimas.

"Es que no he salido en mucho tiempo, como en dos años", decía bromeando para quitar hierro al asunto. "No estoy bromeando. La última vez que estuve en un escenario haciendo un programa de entrevistas fue aquí", recordaba Aniston.

"Sé que no sales mucho, así que gracias por estar aquí. Sé que tienes mucho cuidado", le dijo Ellen a su invitada.