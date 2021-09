La periodista deportiva Cristina Porta se gana la antipatía de sus compañeros en 'Secret Story' por "controladora"

La periodista deportiva Cristina Porta es una de las concursantes del reality de Telecinco Secret Story y sus primeros días no están siendo fáciles en la casa pues su empeño en que la prueba semanal fuera superada fue mal recibido por parte de algunos de sus compañeros.

A la periodista le sentó mal que "no todos tienen la misma predisposición para hacer la prueba", que consistía en subir y bajar unas escaleras para conseguir unos pequeños escarabajos egipcios.

"Has elegido ser la controladora de la prueba y la que nos controla a todos, porque has hablado mucho esta mañana", le reprochaba por la noche Lucía Pariente, delante del resto de compañeros, algo que le sentó mal a Porta.

Fiama era otra de las indignadas por las críticas de Porta, así como Rábago, que le reprocharon a Cristina sus comentarios. "No te pongas a la defensiva", acabaron por decirle.

"No me pongo a la defensiva, pero me estáis atacando, me lo tomo así", dijo Porta, visiblemente molesta y buscando aliados en los Gemeliers que opinaron que ella había sido "la portavoz" y no la controladora.