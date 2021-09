James Middleton, hermano menor de Kate Middleton, se ha casado en secreto en Francia con Alizée Thevenet

Ha tenido lugar en la Provenza francesa y de no ser por el novio aún no se sabría. James Middleton ha desvelado a través de su Instagram que él, el hermano pequeño de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, y su novia, Alizée Thevenet se han casado en secreto, así como otros detalles de la ceremonia.

Por ejemplo, que tuvo lugar este pasado sábado, 11 de septiembre, así como que la pareja estuvo rodeada no solo de, obviamente, sus familiares y amigos, sino también de sus queridísimos perros (no hay que olvidar que James ya reconoció que ellos le salvaron la vida y a los que dedicó una de sus últimas aventuras empresariales, no por nada su biografía en Instagram es "Papá perruno de Ella, Zulu, Inka, Luna y Mabel").

El pueblo elegido para celebrar el enlace fue la bucólica localidad gala de Bormes-les-Mimosas, después de que la pandemia del coronavirus pospusiera su boda en hasta dos ocasiones, siendo la primera de ellas la que estaba prevista para, justo, mayo de 2020, uno de los peores meses tanto en Reino Unido como en Francia, de donde ella es originaria. James y Alizée llevan comprometidos desde octubre de 2019.

"Sr. y Sra. Middleton", ha comenzado su mensaje en redes sociales el cuñado del príncipe heredero Guillermo junto a un emoticono de un enorme corazón. "Me he casado con el amor de mi vida rodeado de familia, amigos y, por supuesto, de algunos perros en el hermoso pueblo de Bormes-les-Mimosas. Las palabras no pueden describir lo feliz que me siento", ha señalado.

El emprendedor de 34 años (Thevenet entraba en 2020 en la treintena) y la analista financiera, trilingüe y que pasó su infancia entre Alemania, Indonesia, Chile, Francia, Bélgica e Inglaterra, siendo su capital donde finalmente reside, se conocieron en 2018. James, además, ha presumido de ella en varias ocasiones en redes sociales, siendo la más comentada el atrevimiento que tuvo de mostrarla de espaldas y en bikini, algo no siempre permitido para los miembros de la familia real británica.

Para la boda, James escogió un conjunto veraniego: traje de color marfil, camisa azul y corbata a juego, de un tono de azul más oscuro. Por su parte, Alizée, hija de un empresario hostelero, se decantó por un vestido sencillo de inspiración bohemia, con cabello semirrecogido. Por lo que se puede ver en la imagen, el traje tiene escote bardot y bordados.