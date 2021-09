Britney Spears se compromete con su novio, Sam Asghari, tras cinco años de relación

Parece que después de tanto tiempo, por fin Britney Spears siente que está viviendo de verdad su propia vida. Mucho se había especulado sobre el porqué, después de cinco años de relación, no se casaban la artista y su pareja, Sam Asghari, pero ha sido terminar la tutela paterna sobre ella... y anunciar su compromiso.

"Este adorable imbécil ha estado conmigo durante los años más duros de mi vida", le dedicaba recientemente en un post en su Instagram la cantante, que alcanzará los 40 en septiembre (él, de origen iraní, tiene 27 años). Ahora, también a través de la red social donde acumula 34 millones de seguidores, ha dado a conocer que se darán el "Sí, quiero".

La autora de éxitos como Baby One More Time, I'm Salve 4 U o Womanizer lo ha hecho con un vídeo en el que no para de hacer muecas y monerías de manera que siempre quede visible el anillo que le ha regalado el modelo y bailarín, a quien conoció en 2016 durante el rodaje del videoclip de Slumber Party.

"¡Joder, no me lo puedo creer!", escribía ilusionadísima Spears junto a multitud de emoticonos de anillos en una publicación que no ha parado de recibir likes (actualmente lleva casi dos millones y medio) y los comentarios de amistades de la artista como Paris Hilton, que no dejaba de darle la enhorabuena y de darle la "bienvenida al club" de las que están comprometidas.

Por su parte, Sam Asghari ha subido a su Instagram una fotografía en la que aparecen, en segundo plano, dándose un beso, mientras que Britney hace, en primer plano, una peineta a la cámara con el dedo que ya tiene el anillo, que ha sido diseñado por Roman Malayev, un joyero de Nueva York.

El mensaje, han entendido los fans, puede ser tanto para su suegro, James, que no le habría dejado a su hija desposarse todos estos años, como para quienes están dudando de su amor (por la diferencia de edad, principalmente) y le están pidiendo fehacientemente a Britney que no se meta en algo peor que lo de su padre y haga firmar a Sam sí o sí un acuerdo prematrimonial para que su patrimonio sea suyo únicamente y no compartido con su marido.

"La pareja ha hecho oficial hoy su compromiso y están profundamente conmovidos por el apoyo, la dedicación y el amor que les han hecho llegar", ha declarado Brandon Cohen, mánager de Asghari, a la revista People, así como que la proposición fue en la casa este pasado domingo y que los dos están más que felices.

Los rumores sobre esta pedida de matrimonio comenzaron a primeros de año, cuando el bailarín fue cazado mirando anillos en una tienda de Cartier. Según Page Six, finalmente se ha decantado por una pieza con un diamante de cuatro quilates y que tiene inscrito el apodo cariñoso con el que él llama a la artista: "Leona".