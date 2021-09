Madame de Rosa rompe a llorar tras recibir una oleada de críticas: "Por ser delgada parece que he matado a alguien"

Madame de Rosa ha roto a llorar este domingo debido a la oleada de críticas que ha recibido tras la publicación de su última foto. "Por ser delgada parece que he matado a alguien", expresó.

"No me encuentro bien", comenzaba explicando. "Ayer publiqué una foto mía, de como soy yo, de como me visto, de mi cara, de mi cuerpo y he recibido comentarios sobre mi físico brutales".

"Mejor vestir más tapada para que no se vea la delgadez tan extrema", "me produjo grima", "¡presumir de huesos no!", "este tipo de fotos con esa delgadez tan extrema no deberían permitirla, no es buen ejemplo", son algunos de los mensajes que ha recibido.

"Estoy harta de que me digan que porque mi cuerpo es delgado no es un cuerpo real. ¿Qué es mi cuerpo, de ciencia ficción? ¿Por qué, porque no tengo las tetas gordas? ¿Porque no tengo curvas? Pues con estas tetas pequeñas di de mamar seis meses a mi hijo", ha declarado.

Sus compañeras de las redes sociales como Dulceida, Anita Matamoros o Lola Indigo, le han querido mostrar su apoyo y cariño a través de comentarios muy cercanos en la publicación.

Por último, ha aprovechado para agradecer a aquellas personas que sí que le pusieron "cosas bonitas y ponían un poco de cordura a la mierda que hay ahí escrita".