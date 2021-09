Pastora Soler emociona a un abarrotado San Isidro de Tarancón con su copla, su arte y su música de 'pavo real'

Cuando pasaban 20 minutos de las 23.00 horas, Soler apareció en el escenario taranconero interpretando como primeras canciones 'Sentir' y 'Amigas', demostrando su poderío y su chorro de voz que tanto la caracteriza.

En uno de los conciertos "más multitudinarios de la gira", según explicaba la propia Soler desde el escenario, la artista fue deleitando al público con composiciones más que conocidas por todos, como su 'Aunque me cueste la vida' o la 'Tormenta'.

Con esta canción, Soler quiso hacer un alegato a favor de la lucha LGTBI, deseando que "ojalá acabase esta tormenta de las agresiones. Es duro, y por eso tenemos que cantar fuerte porque después de la tormenta vendrá la calma".

Siguieron otros temas que todo el mundo habrá recitado alguna vez como 'La mala costumbre', cuya voz se desgarró por la emoción, o 'Y qué pequeña que soy yo'. Además, no quiso dejar de mostrar al público de Tarancón su parte más coplera, haciendo un homenaje a Rocío Jurado interpretando su canción 'Se nos rompió el amor' y otras tantas canciones que la propia Soler ha creado a lo largo de su carrera.

Además, mostró su satisfacción por haber participado hace un año ahora en un concurso televisivo de máscaras, donde se metió bajo la piel del pavo real, cosa que le dio pie "a poder interpretar otras canciones que tanto deseaba pero que no lo llegaba a hacer".

De esta forma, Soler cogió su micrófono para, ahora sin estar debajo de ningún disfraz, interpretar en inglés dos de sus temas más populares durante el concurso: 'What About us', de Pink, y 'The best' de Tina Turner.

Después de hora y media de un show que tocó todos los palos musicales de la carrera de la artista de Coria del Río, no pudo dejar de interpretar su 'Quédate conmigo', la canción que mejor posición ha dado a España en Eurovisión en la última década, volviendo a tocar la guitarra en un pequeño tablao flamenco y haciendo un pequeño medley por su carrera musical.

UNA GIRA DE CONCIERTOS "MUY EMOCIONANTE"

Antes del concierto, Soler ofreció unas declaraciones a los medios de comunicación, y afirmó que esta gira y el rencuentro con el público después de lo más duro de la pandemia "está siendo muy emocionante".

El uso de mascarillas, distancias y público sentado cree Soler que "al final da igual, porque la emoción fluye". Cuando una persona viene a un concierto es porque está receptiva y tiene ganas de la música, y eso se está notando", subrayó la artista.