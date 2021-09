Un libro revela el motivo que estaría detrás de la muerte de Marilyn Monroe

La muerte de Marilyn Monroe, uno de los principales iconos del cine y la belleza, a los 36 años de edad, ha sido durante mucho tiempo fuente de todo tipo de teorías de conspiración, y muchos alegan que se debió a su relación con el presidente John F. Kennedy.

Ahora, un libro afirma que la actriz californiana fue asesinada porque conocía secretos que le había revelado JFK, en concreto secretos muy sensibles sobre el fenómeno OVNI.

Diary of Secrets: UFO Conspiracies and the Mysterious Death of Marilyn Monroe (Diario de secretos: conspiraciones OVNI y la misteriosa muerte de Marilyn Monroe) es el título del libro, escrito por el periodista y ufólogo Nick Redfern.

Si bien la muerte de Marilyn Monroe se dictaminó oficialmente como una sobredosis de drogas, Redfern asegura que la CIA hizo que pareciera tal.

Según el autor, este "asesinato" se produjo "porque le dijeron secretos del Gobierno, uno de ellos era sobre ovnis estrellados y extraños cadáveres retenidos en bases militares".

No es el primer libro que establece una relación entre la muerte de la actriz y conspiraciones relacionadas con los servicios de inteligencia y la relación sentimental con Kennedy.