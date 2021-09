Alba Carrillo ataca a su propio programa por defender a Rocío Flores: "Sabéis lo que ha pasado en la productora"

Alba Carrillo, conocida por no cortarse ni un pelo con sus comentarios, ha criticado este viernes a su propio programa, Ya es mediodía, por su postura poco objetiva con el conflicto entre Rocío Carrasco y Rocío Flores.

Mientras Marta López y Miguel Ángel Nicolás halagaban a la hija de Antonio David diciendo lo "guapísima que estaba", Alba Carrillo ha saltado afirmando que "claro, qué vais a decir... si estamos en la productora de...".

Ante las acusaciones de la colaboradora, Sonsoles Ónega salía en defensa del programa y los responsables de este. "Perdona, perdona. Parece mentira que no sepas la libertad total y absoluta que tienes para decir lo que te dé la gana", expresó.

Pese al reproche de la presentadora, Alba Carillo continuó insistiendo en que "aquí se quiere mucho a Rocío Flores". "Respeto y sororidad para las madres, y luego ya nos preocupamos por la dieta", criticó en referencia al cambio físico de la joven desde que volvió de Supervivientes.

"Mi amiga no tiró a nadie por las escaleras", ha concluido trayendo de nuevo a debate la condena por agresión que tiene Rocío Flores sobre su madre, algo que sus compañeros de plató le han reprochado.

"Cuidado con algunas afirmaciones, que no limitan tu libertad, Alba Carrillo, para decir lo que te dé la gana, solo faltaba", le recomendaba la presentadora.

"Luego hablamos. Y no es porque lo mande la productora, sino porque no vamos a hablar de según qué temas. Aquí un día defendemos a Rocío Carrasco, si nos parece, y otro día a Rocío Flores", le dijo a Sonsoles Ónega. "Sabéis lo que ha pasado en esta productora. El tiro a degüello por las mañanas. No nosotros, pero Lecquio y los demás contra Rocío...".

Los posicionamientos de los colaboradores de los programas de Telecinco a favor de Rocío Carrasco o entre quienes ponen en cuestión su versión, han generado multitud de debates y tensiones que, seis meses después de la emisión del primer capítulo de la docuserie, aún provocan enemistades y conflictos.