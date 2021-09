La Generalitat se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb el lema 'Mou-te amb Impacte Zero'

Així ho ha anunciat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, en la presentació del programa d'actes organitzada per la Conselleria, i sobre aquest tema ha destacat la necessitat de "aconseguir una 'Mobilitat sostenible, saludable i segura', el tema triat per la Comissió Europea per a la Setmana Europea de la Mobilitat

Espanya, que ha estat acompanyat per la directora general de Mobilitat Sostenible, Roser Obrer, ha indicat que la Generalitat s'ha sumat un any més a aquesta campanya amb el lema general 'Mou-te amb Impacte Zero' perquè "es tracta de convergir cap a l'impacte zero no només pel medi ambient, que ja reclama una postura ferma per a evitar les catastròfiques conseqüències del canvi climàtic, sinó també per a la nostra salut".

En aquest sentit, ha afegit que la campanya d'aquest any, que se sintetitza en l'eslògan 'Per la teua salut, mou-te de forma sostenible', "reflecteix que les autoritats europees volen posar el focus en la salut, perquè a més de l'exercici que suposa desplaçar-se de forma sostenible, en contaminar menys cuidem del planeta i ens cuidem a nosaltres".

A més, durant la Setmana Europea de la Mobilitat tindrà lloc la presentació de la versió preliminar del Pla de Mobilitat Metropolità (PMoMe) d'Alacant-Elx, així com l'entrega de Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat a la Comunitat Valenciana i s'iniciaran les activitats educatives de la campanya 'Hui Descansa el Cotxe', que enguany s'organitzen amb el lema "Canta al Só de la Mobilitat Sostenible!" per a estudiants de centres públics i privats d'ensenyament primari en tota la Comunitat.

També la Generalitat, a través de FGV, estarà present en la Fira de la Mobilitat de la Plaça de l'Ajuntament de València (València Mobility Weekend- VMW 2021), organitzada pel consistori municipal.