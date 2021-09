Pimentel pide a Espadas "abandonar la confrontación" y afirma que "sin bajada de impuestos no hay negociación"

Pimentel ha realizado estas declaraciones después de que Espadas haya subrayado que los presupuestos para 2022 son "continuistas" por lo entiende que Cs "tendrá difícil explicar de forma coherente por qué no los apoya si el año pasado no sólo votó a favor sino que incluso los presentó" con el propio alcalde. Además, ha pedido a la formación naranja "seriedad" y no introducir "elementos ajenos al Ayuntamiento, partidarios o políticos", como resultado de un "cambio de estrategia" después de que Espadas haya sido designado candidato por el PSOE-A a la Junta de Andalucía, donde gobierna PP con Cs.

Ante ello, Pimentel ha advertido en un comunicado de que "ya está bien de que los sevillanos tengan que sufrir las consecuencias de la crítica constante de un alcalde que está más centrado en sus intereses partidistas que en defender las necesidades de su ciudad" y que "ahora, además, utiliza la negociación de los presupuestos municipales para sembrar dudas sobre una supuesta maniobra estratégica de Ciudadanos".

"Este grupo municipal, como oposición que es del gobierno de la ciudad de Sevilla, está en su legítimo derecho de fijar las condiciones que crea oportunas para apoyar las cuentas del próximo año". "No vamos a tolerar que Espadas nos dé lecciones de seriedad ni mucho menos que nos marque nuestro posicionamiento a la hora de afrontar esta negociación", ha indicado.

Pimentel considera que Espadas se basa "en un planteamiento inicial erróneo" cuando pone sobre la mesa "un presupuesto continuista", ya que "como hemos dicho en reiteradas ocasiones, la realidad social y económica de la ciudad ha cambiado por completo" y, por tanto, "las cuentas de 2022 deben ser valientes y muy diferentes a la que aprobamos para este año".

Un presupuesto de 2021 que, tal y como ha afirmado, "fue mejorado claramente gracias a las 25 líneas naranjas que incorporamos desde este grupo municipal de Ciudadanos" y que permitieron, entre otros avances, que "se congelaran los impuestos y que, por primera vez en la historia de esta ciudad, uno de cada dos euros del ahorro de los sevillanos se destinara a ayudas directas, planes de empleo y refuerzo de los servicios públicos y no, como era frecuente en los gobiernos socialistas, a pagar deuda".

Por ello, ha pedido a Espadas que "no intente confundir a los sevillanos con un supuesto cambio de actitud de Ciudadanos" porque "aquí lo único que han cambiado son las circunstancias económicas" y "su perjudicial dualidad de cargos".

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha insistido en que "a día de hoy no existe negociación alguna entre Ciudadanos y el gobierno municipal sobre los presupuestos municipales para 2022" y que "no es cierto que en el mes de julio se presentara el supuesto proyecto que, según el alcalde, se remitirá en breve al Consejo Económico y Social de Sevilla".

En este sentido, ha añadido que "Espadas lo tiene muy fácil y sabe perfectamente lo que tiene que hacer si se quiere sentar con este grupo municipal a negociar las cuentas: bajar los impuestos, bonificar las tasas municipales y poner en marcha nuevas convocatorias de ayudas directas a pymes y autónomos de cara a las próximas fiestas de la primavera", porque "también es consciente de que sin estas tres líneas naranjas no hay absolutamente nada que negociar con Ciudadanos".

Pimentel ha exigido a Espadas "respeto" hacia el trabajo del grupo municipal de Ciudadanos, ya que considera que "los hechos han demostrado que en todo momento hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y hemos sido capaces de anteponer el interés general de los sevillanos por encima de los réditos partidistas".

Por último, y en cuanto al interlocutor del gobierno con el que negociar los presupuestos, el portavoz de la formación naranja ha insistido en que "lo mejor para Sevilla es que quien aborde los pormenores de estas cuentas sea quien las va a ejecutar como alcalde" y "Espadas es consciente de que no cumple ese perfil". Es más, "es muy complicado que la interlocución sea con una persona que está más tiempo preocupado por cuestiones partidistas que por los problemas reales de Sevilla, una ciudad que merece más respeto y que nos centremos en lo verdaderamente importante", ha concluido.