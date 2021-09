Descubren un elemento misterioso cerca del centro galáctico que emite señales de radio

l ser humano sigue detectando cosas o situaciones que no se habían vivido antes. Tal es el caso de una fuente de señales de radio recién descubierta, situada no muy lejos del centro de la galaxia. Se llama ASKAP J173608.2-321635, y los astrónomos han sido incapaces de averiguar qué tipo de objeto cósmico encaja mejor con sus extrañas propiedades. El artículo ha sido publicado en The Astrophysical Journal.

"Hemos presentado el descubrimiento y la caracterización de ASKAP J173608.2-321635: una fuente de radio variable y altamente polarizada situada cerca del Centro Galáctico y sin ninguna contrapartida clara en varias longitudes de onda", explica el equipo de astrónomos dirigido por Ziteng Wang, de la Universidad de Sidney (Australia). "ASKAP J173608.2-321635 puede representar parte de una nueva clase de objetos que se están descubriendo a través de encuestas de imágenes de radio".

ASKAP J173608.2-32163 se descubrió utilizando el Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), uno de los radiotelescopios más sensibles jamás construidos, diseñado para observar las profundidades del Universo radioeléctrico.

Ya ha demostrado su capacidad para encontrar cosas que nunca antes habíamos visto, como radiocírculos extraños (aún no sabemos qué son), galaxias no descubiertas y misteriosas ráfagas de radio rápidas. ASKAP J173608.2-32163 podría resultar ser un tipo de objeto cósmico conocido, pero si lo es, podría acabar ampliando la definición de cualquier objeto que sea.

Es muy variable, ya que emite ondas de radio durante semanas y luego desaparece en rápidas escalas de tiempo. La señal también está muy polarizada, es decir, la orientación de la oscilación de la onda electromagnética está torcida, tanto lineal como circularmente.