Jorge Javier Vázquez manda un mensaje inesperado a Ylenia: "En Mediaset tenemos unas cuantas reinas"

La guerra que mantienen la exconcursante de realities Ylenia Padilla y el universo de Mediaset, especialmente Sálvame, parece haber entrado en un periodo de tregua previo a las paces, después de que la colaboradora rebajara el tono de sus ataques a la cadena y algunas personas de la misma la trataran con cariño.

Fue el caso de Jorge Javier Vázquez, que durante el estreno de Secret Story mandó un mensaje a la participante de Gandía Shore.

"Tenemos unas cuantas reinas. Adara, Belén Esteban, Oriana, Ylenia...", comenzaba diciendo el presentador, que ya que le venía a la cabeza, tiró del tema.

"Ylenia que en estos momentos podría hacer el 'Tikitiki' en alemán que sería 'TikiToker'", bromeaba, sobre el gesto con el pecho que ha hecho propio y popularizado la colaboradora.

"Desde aquí te quiero decir que te mando un beso muy fuerte y que como hablamos ayer: hablando se entiende la gente", acabó diciendo del presentador, que siempre ha tenido mucha complicidad con Ylenia cuando ésta ha sido colaboradora y comentarista en los realities que ha presentado Jorge Javier.

Ylenia lleva días cargando contra Mediaset y Sálvame, por lo que el intercambio de comentarios poco amistosos ha sido constante.

"Lo he desintonizado de mi tele, lo veía porque trabajaba ahí pero no pierdo mi tiempo en ver esa basura. Me han llamado en agosto para subir la audiencia pero les he bloqueado. No hay ceros en esa cadena para que yo vuelva", declaraba la joven en redes.

Tras unos días, Ylenia llegó a pronunciarse en favor de la paz: "estaría dispuesta a tener una reunión con los jefes para, si ellos no entienden a qué se debe esto", explicarles lo que sucede, avanzaba, que es, básicamente, que no se siente valorada. "Prometo que voy a dejar de ponerme en contra vuestra, aunque no por falta de ganas", aseguró.