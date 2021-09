Los polémicos directos de Instagram y las publicaciones en Twitter de Ylenia Padilla en los que estalla contra todo y contra todos, en especial contra Mediaset, llegaron este miércoles a un nuevo punto cuando Sálvame mostró sus declaraciones en el programa y cargó contra ellos.

Tal y como reveló ella en otro directo que realizó y como los tertulianos han confirmado este jueves en directo, algunos de los colaboradores pudieron hablar con ella por teléfono justo después. En concreto, Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, María Patiño, Carmen Alcayde, Kike Calleja y David Valldeperas, uno de los directores del programa.

La presentadora de Socialité ha contado que, mientras Belén hablaba con Ylenia por teléfono, le pasó el móvil porque decía que "no se podía creer que dijera cosas bonitas" de ella. "Llevo intentando quitarme de encima el ser una persona con problemas, y a lo largo de toda la tarde de ayer lo que estabais planteando es que yo tenía un problema", ha asegurado Patiño que le dijo la exconcursante de GH VIP 3.

"Yo percibí una mujer muy insegura, que no se cree que vale lo que vale, que no se siente reconocida por nosotros, y que insiste en que con el '¿qué le pasa a Ylenia?' le estamos haciendo un flaco favor porque transmitimos que tiene un problema", ha continuado la periodista.

Belén Esteban: "No he estado a la altura como amiga de Ylenia"

"No voy a contar mi conversación con ella, lo que sí voy a contar es que Ylenia quería quedar conmigo", ha intervenido Belén Esteban. "No he estado a la altura como amiga. Soy consciente de ello".

"Quería quedar conmigo y cualquier escusa no vale, pero al final no vi el momento oportuno. En ese momento fallé a Ylenia. Se lo he dicho a ella también. Ylenia sabe que tiene mi mano", ha añadido.

Kike Calleja, por su parte, ha explicado que hablo por teléfono con ella y que dijo que se vio sorprendida al escuchar a los tertulianos hablar bien de ella. "Creo que se me ha ninguneado, y a otros personajes de realities se los ha protegido más", ha asegurado que le dijo. "Estoy buscando que me veten definitivamente de televisión. Pero no puedo hacer muchas más cosas por la imagen que he dado, me ha limitado a la hora de encontrar trabajo".

Ylenia se vuelve a pronunciar

"He pensado que querían reducirme a un 'tiki tiki'", han asegurado los tertulianos que ella opinó. Pero no solo habló la exparticipante de Gandía Shore por teléfono con ellos, también lo hizo a través de otro directo.

"Si la tele no me hace feliz la tele, ¿debo estar ahí? ¿Valgo para eso? Igual no, si sufro tanto y lo paso tan mal. No valgo, lo tengo claro", opinó la joven. "Siento que no se me ha valorado, me dicen que eso es lo que yo veo [...] Siento que he dado todo por Telecinco. Me he dejado la dignidad, el honor".

También tuvo una conversación con una redactora de Sálvame, a la que le dijo que "estaría dispuesta a tener una reunión con los jefes para, si ellos no entienden a qué se debe esto", explicarles lo que sucede. "Prometo que voy a dejar de ponerme en contra vuestra, aunque no por falta de ganas", aseguró. "Tengo claro que sois lo mejor en lo que hacéis".

El padre de Ylenia se enfrenta a 'Sálvame'

El padre de Ylenia entra en brote contra los reporteros de Sálvame #yoveosalvame pic.twitter.com/t2c6Bh3vpU — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 9, 2021

Sergi Ferré, reportero de Sálvame, habló en Benidorm con Juan Antonio, el padre de Ylenia, pero más que poder sacarle alguna respuesta vivió un tenso momento con él. "Por favor, respetadme. Me estáis acosando. Te voy a poner una denuncia que te vas a morir, ¿me entiendes?", le dijo el entrevistado.

"Déjame en paz. Por favor, tened respeto. ¿No anunciáis en televisión que sienten miedo por salir a la calle? Yo siento miedo con vosotros", dijo refiriéndose al reciente discurso contra la homofobia de Jorge Javier. "Tú te vas a enterar también", añadió dirigiéndose al cámara. Después, empezó a grabarles con el móvil y a enfrentarse al operador de cámara.

Que injusto que se pueda acosar a la gente anónima. Que asco. — 🌸🇪🇸 (@SantaYlenia) September 9, 2021

Por su parte, parece que a Ylenia tampoco le hizo gracia que grabaran a su padre, y así lo demostró en Twitter: "Qué injusto que se pueda acosar a la gente anónima. Qué asco".