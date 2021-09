Puigdemont, Torra y Borràs reivindican la lucha de Heribert Barrera por la independencia

Lo han hecho en un acto de homenaje en el décimo aniversario de su muerte en la sede del Govern en Girona, con la participación también de la presidenta de la Associació d'Amics d'Heribert Barrera, Carme Carmona, y del histórico militante y miembro del Grup d'Historiadors Jaume Compte, Agustí Barrera.

Para Puigdemont, Barrera dio al Parlament "el rango institucional que merecía la Catalunya por la que luchó desde la república y el antifranquismo contra la represión, y representando a todos los catalanes".

Además, ha destacado que su presidencia al frente del Parlament está documentada en unos textos "que hoy cobran una significación especial a la luz de los acontecimientos que se viven", y considera que es un referente en relación a la actitud que hay que tener ante los retos que plantea el futuro de Catalunya.

Tras elogiar su resistencia y persistencia, ha vaticinado que habrá que volver "a menudo a lo que expresaba y defendía Barrera, una Catalunya como nación y estado soberano".

Según Borràs, pocas personas encarnan la "lucha incansable" de Barrera por la independencia de Catalunya y contra el fascismo desde la política pero también desde el ámbito cultural -fue presidente del Ateneu Barcelonès-, intelectual con múltiples libros, artículos y publicaciones, y de forma literal porque se alistó voluntariamente para luchar en la Guerra Civil.

Ha explicado que si ella es presidenta de la Cámara es por la continuidad que asumió y preservó Barrera después de que "el presidente del Parlament en el exilio, Francesc Farreras le enviara una carta, 15 días antes de la sesión constitutiva" para pedirle que aceptara dicha responsabilidad.

"Esta carta se transmite de presidente a presidente cuando asumimos el cargo, y representa la legitimidad histórica que conecta el Parlament en el exilio con el Parlament actual. Un Parlament que no es una cámara legislativa nacida de una autonomía. Es la sede de la soberanía del pueblo de Catalunya", ha recalcado.

"TENEMOS PRISA"

Por ello, considera que la mejor manera de honrar y preservar la memoria de Barrera es trabajar para lograr un estado catalán independiente en forma de república: "La república catalana que fue proclamada en el Parlament el 27 de octubre de 2017, que no ha sido derogada pero tampoco ha sido implementada. Es lo que nos corresponde hacer. Y como dijo Barrera, tenemos prisa".

Para Torra, el 'tenemos prisa' que manifestó Barrera "no se merece los dos años" de margen que se ha dado la Generalitat para negociar con el Gobierno, teniendo en cuenta que el independentismo superó la barrera del 50% en las últimas elecciones catalanas y porque, en su opinión, no hay posibilidad de que el diálogo llegue a buen puerto.

"Este 'tenemos prisa' lo actualizo con un no tenemos tiempo que perder. Lo hemos visto con el Aeropuerto, y mañana será con otro tema. Si no somos capaces de asumir la plena soberanía y los recursos que generamos, este país tiene un futuro dificilísimo, y lo decidirán otros", ha augurado.

Así, ha reivindicado la "salvaje intransigencia de Barrera cuando parece que se quiere aparcar esta lucha por la independencia para centrarse en una gestión en la que tampoco se puede decidir nada" desde Catalunya, y ha pedido recordar a los que no recularon ni cedieron y tampoco renunciaron ni mercadearon con los votos.

También ha advertido de que no renunciará al valor del 1-O y la demostración que hicieron millones de catalanes: "Esta fuerza de la ciudadanía, que se expresó el 1-O, es la fuerza con la que me gustaría que tengamos presente en la manifestación de la Diada".

CARMONA: ES UN "ACTO DE DESAGRAVIO"

Para Carmona, el homenaje celebrado es un "acto de desagravio ante los ataques que sufrió Barrera por parte de cierta prensa y políticos, que desencadenaron una persecución propia de ignorantes" porque, a su juicio, se sacaron de contexto sus frases y palabras.

"Era un hombre bueno, no veía malicia ni envidia. No sabía decir no a nada, salvo cuando se atacaba a Catalunya y sus ideales", ha destacado Carmona, que ha asegurado que Barrera y el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se apreciaban mucho, pese a ser de partidos diferentes.

También ha asegurado que Barrera hubiera votado 'sí' en el referéndum del 1-O, pero que se hubiera entristecido el 27 de octubre porque hubiera sido partidario de publicar la declaración unilateral de independencia en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

"Hubiera ido a ver a los presos y a los exiliados, hubiera estado a su lado, pero siempre diciéndoles lo que pensaba. Hubiera sufrido viendo el juicio, las declaraciones y las actuaciones de los que siempre había considerado enemigos de su amada Catalunya", ha apuntado.

Desde un punto de vista personal, ha querido lanzar un mensaje implícito contra ERC al afirmar que "no se puede mantener el independentismo verbal y colaborar con los gobiernos españoles", y ha defendido que la única salida de Catalunya para sobrevivir es la independencia.

Según Agustí Barrera, el expresidente del Parlament aplicaba criterios científicos a su práctica política y chocaba con la praxis política del momento del "peix al cove', y con la moda efímera y la subordinación al clientelismo y a los poderes establecidos".

También ha lamentado que se le criticara por determinadas declaraciones "polémicas pero proféticas sobre la inmigración y la necesidad de su regulación, así como sobre la trampa del multiculturalismo".