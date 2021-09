Lluís Miquel Campos rep la Medalla del CVC

El cantant i promotor cultural Lluís Miquel Campos ha rebut aquest dijous la Medalla del Consell Valencià de Cultura (CVC), en un acte "senzill, però emotiu i de sincer reconeixement", segons ha explicat l'entitat. "No és un guardó només per a mi, sinó per a tota la gent que ha contribuït a fer un País Valencià més digne i decent", ha manifestat el promotor, qui ha considerat que aquest és també un reconeixement a tota la gent que li ha acompanyat en una vida sencera de treball.